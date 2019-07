Agents of S.H.I.E.L.D. 6x7, Sarge sale al comando

TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Sarge si dimostra uno dei personaggi migliori dell'intera serie!

Dopo aver passato un bel po' di tempo con il duo Fitz/Simmons nell'episodio precedente di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., si torna per combattere gli Shrike sulla Terra, non senza sorprese!

Sarge è in custodia e all'inizio dell'episodio fa una grande dichiarazione. Egli ritiene che entro la fine della giornata, o meglio dell'episodio, sarà a lui a comandare. Mack deve prendere delle decisioni pesanti, mentre cercano di affrontare il problema Shrike e scoprire chi è veramente Sarge. Daisy è anche tornata sulla Terra e sta cercando di recuperare i pezzi mancanti di ciò che è successo mentre era assente.

Per quanto riguarda Leo Fitz e Jemma Simmons, non si hanno grossi sviluppi: i due - dopo un breve siparietto con il capo di Kitson (interpretato da Anthony Michael Hall) - sono destinati a tornare sulla Terra, in compagnia, però, di una misteriosa aliena dall'aspetto umano, che sembra avere delle buone intenzioni. Quest'ultima si chiama Izel (interpretata da Karolina Wydra) e sta cercando di mettere insieme un equipaggio per raggiungere il pianeta Terra, anche se le sue intenzioni sono del tutto ignote. Izel potrebbe avere qualche collegamento con Sarge?

HD FOX Karolina Wydra nel ruolo di Izel

Tornando a Sarge, la performance di Clark Gregg è stupefacente in questa stagione. Il cast e la troupe sapevano quanto egli abbia incarnato il ruolo di Phil Coulson, quindi questa versione più dark colpisce davvero e "buca lo schermo". Inoltre, il modo in cui gioca con le emozioni degli agenti dello S.H.I.E.L.D. aiuta a consolidare questo personaggio come completamente diverso rispetto a quelli esistenti e ovviamente a Coulson. Eppure, la perfetta corrispondenza del DNA con Coulson, porterebbe a pensare che in qualche modo ci sia qualcosa in Sarge dell'ex direttore dello S.H.I.E.L.D.. Le interazioni tra Mack e Sarge sono state piuttosto interessanti, specialmente la discussione sul valore della vita.

Deke Shaw finalmente si rende utile (la presenza del ragazzo rimane la grande incognita dello show) e riesce a riparare un congegno di Sarge per rintracciare gli Shrike. Deke è stato poco presente in questa prima parte di stagione, si è infatti sentita la mancanza delle sue battute. Chissà se giocherà un ruolo fondamentale in questa seconda parte di stagione, ora che è a tutti gli effetti nella base dello S.H.I.E.L.D., sembra che abbia ereditato alcune delle competenze del padre.

Grazie a questo suo intervento, Yo-Yo e May vanno in missione per catturare alcuni Shrike ma il loro intervento serve solo a stabilire che la squadra capitanata da Mack non ne sa abbastanza di questi parassiti alieni e che l'aiuto di Sarge è ora più importante che mai.

La scena dei due Shrike rappresenta un grande momento di tensione, che tiene incollati alla poltrona, mentre quello in cui - a causa del pericolo di vita che corre Yo-Yo - Mack è costretto a cedere a un accordo con Sarge, è stato un momento intenso, in cui il "non detto" ha prevalso sul resto. Mack è ancora innamorato di Yo-Yo e, dopo la morte di Keller, aspettiamo tutti che i due tornino insieme: chissà come accadrà! In questo frangente si scopre che gli Shrike soffrono le basse temperature e Sarge sale in cattedra, sicuro di sé, senza mai vacillare durante l'episodio. Adesso è davvero al comando, ha liberato la sua squadra (a proposito: Jaco sputa fuoco?!) e riavrà il suo camion, dove probabilmente c'è qualche attrezzo utile alla guerra contro gli Shrike.

L'episodio si è concluso con un triste addio tra Fitz ed Enoch. Dopo tutto quello che hanno passato, è stato un momento molto sentito e fa temere ciò che potrebbe accadere a Enoch. Ha fatto fuori l'intera nave per aiutare i suoi amici a fuggire e potrebbe subire le ire del suo popolo.

In conclusione

L'episodio è servito ad approfondire il mistero che circonda gli Shrike e ha aggiunto un interessante elemento mitologico. Hanno continuato a parlare di un creatore fino ad ora, ma descrivere questo come un Dio è un'aggiunta piuttosto interessante. La storia di Sarge è ancora un mistero, ma almeno tutti i personaggi sono insieme che possono finalmente darci alcune risposte mentre ci avviciniamo al finale.