Brie Larson, Jedi su Instagram

A post shared by Brie (@brielarson) on May 30, 2019 at 1:59pm PDT

View this post on Instagram

La passione di Brie per Star Wars non è però una novità e, come segnala anche Comicbook , la foto di qualche tempo fa in cui indossava il classico outfit degli Jedi è stata scattata probabilmente nella stessa occasione di quest'ultima.

A post shared by Brie (@brielarson) on Jul 8, 2019 at 1:42pm PDT

View this post on Instagram

Captain Marvel in versione Jedi è il crossover di cui non sapevamo di aver bisogno.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok