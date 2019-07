Control, i primi 10 minuti di gameplay dagli autori di Alan Wake

Videogames

09/07/2019

Jesse Faden è sola contro l'ignoto nella nuova avventura firmata dalla finlandese Remedy Entertainment. Sarete al suo fianco su PC, PS4 e Xbox One ad agosto?

Si chiama Control la nuova sommessa di Remedy Entertainment. Dopo averci regalato i primi capitoli di Max Payne, il conturbante Alan Wake e il più recente Quantum Break, gli sviluppatori finlandesi si lanciano di nuovo in un'avventura shooter in terza persona dagli elementi particolarissimi.

A partire dall'ambientazione, tanto reale quanto onirica, finendo con le meccaniche di gioco, che alle sparatorie più classiche uniscono poteri telecinetici e abilità speciali. Tutte riprodotte da un motore fisico preciso e spettacolare. E che sa portare, a schermo, distruzione e cinema in poligoni.

In Control, vi è ambizione anche dal punto di vista narrativo. Proprio l'incipit della storia è al centro del nuovo video di gameplay pubblicato in anteprima dai colleghi di IGN, della durata di oltre 10 minuti:

Fascino, mistero e oscurità pennellano l'atmosfera una volta premuto il tasto Play poco più in alto. Vestiremo i panni di Jesse Faden, che nelle sequenze iniziali si introduce nel Federal Bureau of Control in cerca di risposte. All'interno dell'edificio si respira un'aria strana, densa e lugubre, mentre appaiono anche i primi - inquietanti! - personaggi non giocanti dell'avventura, con cui potremo andare ad interagire nel corso della narrazione. Ahti, ad esempio, si presenta come uno sgangherato custode dal marcato accento finlandese e dall'aria tutt'altro che rassicurante, e finisce per diventare, nel bel mezzo del suo antro buio e disordinato stracolmo di scatoloni, scope e poster motivazionali, una sorta di improvvisata guida, un punto di riferimento da cui ricevere missioni e indicazioni.

Non manca neppure qualche fase shooting, in cui saggiare il sistema di combattimento, che incentiva a combattere in maniera aggressiva, a muoversi, a interagire il più possibile con l'ambiente.

Remedy Entertainment/505 Games

Se tutto questo vi ha affascinato, sappiate che Control sarà disponibile dal 30 agosto di quest'anno nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC.