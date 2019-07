Dora e la città perduta, il nuovo trailer del live-action

My Hero Academia: annunciato il secondo film animato per l'anime

Nel film live-action Dora è una giovane adolescente , non una bambina come nella serie animata, che ha trascorso la sua infanzia esplorando la giungla insieme ai suoi genitori. Adesso invece vive da suo cugino in città dove frequenta il liceo e si è fatta molti amici. Quando però suo padre e sua madre scompaiono all'improvviso, Dora è costretta a partire alla loro ricerca.

La pellicola arriverà nelle sale americane il 2 agosto, mentre in Italia sarà distribuita da 20th Century Fox a partire dal 26 settembre 2019 . A vestire i panni della giovane protagonista è Isabela Moner , attrice statunitense di origini peruviane nota per il ruolo di C.J Martin nella serie TV di Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo.

Paramount Pictures ha diffuso online un nuovo trailer in lingua originale di Dora e la città perduta , l'adattamento in chiave live-action diretto da James Bobin e basato sulla popolare serie animata televisiva Dora l'esploratrice prodotta da Nickelodeon.

Siete pronti a partire per un'incredibile avventura insieme a Dora? La giovane esploratrice è tornata in un nuovo trailer del live-action tratto dalla serie animata di Nickelodeon.

