Fast & Furious 9, tornano Helen Mirren e Charlize Theron nel cast

La notizia che tutti i fan di Fast & Furious aspettavano è finalmente arrivata: Magdalene Shaw e Cipher tornano a far danni nel nono e penultimo capitolo della saga. Ecco l'annuncio di Vin Diesel.

Cipher e Magdalene Shaw tornano a far danni. Come annunciato da Vin Diesel in un video postato sul suo account Instagram, Charlize Theron e Helen Mirren sono confermate nel cast di Fast & Furious 9, il nono e penultimo capitolo della saga action più lunga della storia del cinema.

"Terza settimana di riprese. Fast 9, qui sul set – esclama orgoglioso Diesel nel video – abbiamo un sacco di cast originale, incluse le vincitrici dell'Oscar Charlize Theron e Helen Mirren".

Theron e Mirren hanno esordito nel franchise con Fast & Furious 8: la prima nei panni della leggendaria e carismatica hacker cyberterrorista Cipher, la seconda in quelli di Magdalene Shaw, la madre di Deckard e Owen che stringe una non facile alleanza con Dom.

La Mirren, appassionata di auto ad alta velocità e quindi di Fast & Furious, ha raccontato a Entertainment Weekly nel 2017 che le sarebbe piaciuto entrare a far parte della saga già da molto tempo. Peccato nell'ottavo film non le abbiano affidato un bolide sul quale mettere le mani. "Il motivo per cui ho voluto essere in Fast & Furious – ha rivelato l'attrice britannica – è stato perché volevo guidare. Mi piacerebbe tornare, ma, ragazzi, la prossima volta voglio guidare". Sarà accontentata stavolta?

Come annunciato da Nathalie Emmanuel, l'attrice passata dalla Missandei di Game of Thrones alla hacker Ramsey, le riprese di Fast & Furious 9 sono attualmente in corso a Londra. Mirren e Theron faranno parte del ricco cast che conferma i soliti noti della "famiglia": Dom (Diesel), Letty (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Mia (Jordana Brewster) e Tej (Ludacris). La new entry sarà invece John Cena, annunciato come un personaggio "cazzuto" ma ancora avvolto nel mistero.

Fast & Furious 9 è diretto da Justin Lin, che torna al volante della saga dopo averlo ceduto a James Wan. Lin ha già diretto Fast & Furious - Solo parti originali nel 2009, Fast & Furious 5 nel 2011 e Fast & Furious 6 nel 2013. Il film è invece sceneggiato da Daniel Casey (lo sceneggiatore del thriller sci-fi Kin di Jonathan e Josh Baker), che ha preso il posto di Chris Morgan.

Morgan, veterano del franchise, è infatti impegnato con lo spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw, che uscirà l'8 agosto nelle sale italiane, vedrà la Mirren nel cast e sarà dedicato alle vicende di Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham).

Fast & Furious 9 uscirà al cinema il 22 maggio 2020, mentre per Fast & Furious 10 bisognerà aspettare il 2 aprile 2021. Da queste prima informazioni cosa ve ne pare? Sarà in grado di reggere il confronto con i capitoli precedenti?