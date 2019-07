Google Chrome, in fase di test un tasto play/pausa sulla toolbar

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 09/07/2019 10:47 | aggiornato 09/07/2019 10:50

In fase di test su Chrome Canary la funzione Global Media Controls, per gestire i video in riproduzione nelle schede aperte. Nella toolbar il pulsante Play per accedere rapidamente allo strumento.

I video in riproduzione in più tab aperti: una delle grane di Google Chrome. L'azienda di Mountain View sa che il suo browser, nonostante la popolarità raggiunta, è ben lontano dall'essere perfetto (è l'incubo delle RAM di tutto il globo) e sta gradualmente inserendo nuovi strumenti per garantire una migliore esperienza utente. L'ultima novità riguarda proprio un tool per la gestione rapida dei contenuti video delle schede aperte.

L'ultima release di Chrome Canary - una versione per gli sviluppatori che vogliono accedere in anteprima alle nuove funzionalità del browser - include un utile strumento chiamato Global Media Controls. Questo, se abilitato, permette di avviare la riproduzione o mettere in pausa un video di un qualsiasi tab aperto, e direttamente dalla toolbar grazie all'apposito pulsante 'Play'.

Il pop-up, almeno in questa sua prima versione, non è altro che un tradizionale player con i pulsanti per la gestione del video e alcune informazioni sulla sorgente (sito web, immagine in evidenza e così via).

Techdows

Il tool è attualmente e alle prime fasi di test e non sembra funzionare su tutti i siti, come riporta Engadget. Sembra inoltre soffrire di qualche fastidioso bug, con improvvisi crash costantemente dietro l'angolo. Se volete provare con mano la funzione Global Media Controls, e non temete seccanti malfunzionamenti, scaricate Google Chrome Canary e abilitatela tramite la sezione Chrome://flags.

Google, Inc.

Se invece non avete alcuna voglia di utilizzare un browser instabile ma volete disabilitare l'audio riprodotto in una delle schede aperte, cliccate con il pulsante destro del mouse sul tab incriminato e selezionate l'opzione 'Disattiva l'audio del sito'.

Cosa ne pensate del nuovo tool in arrivo (salvo improvvisi ripensamenti) su Google Chrome?