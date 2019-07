L'hot dog gigante da quasi 30 Kg: davvero per appetiti mastodontici

Curiosità

di Rina Zamarra - 09/07/2019 14:33 | aggiornato 09/07/2019 14:37

A New York hanno preparato un enorme hot dog che si appresta a entrare nel libro dei Guinness dei Primati: pesa quasi 30 chilogrammi ed è lungo ben 1,52 metri.

0 condivisioni

Pesa quasi 30 chilogrammi distribuiti su 1,52 metri: sono queste le misure dell’hot dog che sta tentando di entrare nel Guinness dei Primati. La sua presentazione a un popolo di entusiasti carnivori è avvenuta il 26 giugno 2019 e a prepararlo sono stati dei veri intenditori che, da secoli, propongono i loro hot dog a Coney Island (Brooklin - New York). Si tratta di Feltman’s of Coney Island, produttori e fornitori di hot dog.

Fu proprio Charles Feltman, un emigrato tedesco, a inaugurare il primo chiosco di hot dog a Coney Island nell’estate del lontano 1867. Insomma, in quanto a "competenza" non sembrano esserci dubbi. Per quanto riguarda invece l’inserimento nel Guinness dei Primati, bisognerà attendere la risposta che dovrebbe arrivare nei prossimi 3 mesi.

Intanto, l’hot dog gigante ha già vinto la battaglia della solidarietà. Già, perché è stato condito alla maniera classica e diviso in panini venduti a 10 dollari l’uno. Il prezzo un po’ più alto era giustificato da una raccolta fondi. Il ricavato della vendita, infatti, è andato a un’associazione che si occupa di salute mentale dei veterani di guerra.

Nel frattempo, l’hot dog di New York ha battuto quello di Miami del 2014. A realizzarlo era stato Brett Enright, fondatore e CEO di Juicy's Outlaw Grill e detentore del Guinness dei Primati per l’hamburger più grande del mondo del peso di ben 352 chilogrammi. L’hot dog di Brett, però, non era all’altezza del suo hamburger perché pesava solo 23 chili! I Feltman, quindi, hanno ancora buone speranza di conquistare il record.