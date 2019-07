L'ombra dello scorpione, la serie TV ingaggia Marilyn Manson (anche per la colonna sonora)

TV News

Il cantautore statunitense sarà presente nel nuovo adattamento televisivo del romanzo di Stephen King, sebbene non si sappia in quale ruolo.

L'ombra dello scorpione, noto romanzo di Stephen King, diventerà presto una serie TV grazie a CBS All Access. Lo scorso mese sono stati rivelati alcuni degli attori che faranno parte del progetto.

Ora veniamo a sapere che anche Marilyn Manson si è unito al cast, ma non è chiaro fino a che punto sarà coinvolto (non si sa, dunque, se interpreterà uno dei personaggi principali o si limiterà a un cameo); a ogni modo, è stato rivelato che inciderà una canzone per lo show, contribuendo alla colonna sonora.

È stato Manson stesso a confermare la sua presenza ne L'ombra dello scorpione. Nel corso di un'intervista condotta da Revolver, il cantante ha dichiarato:

Io e Shooter Jennings abbiamo realizzato una cover di The End dei Doors per una nuova miniserie su L'ombra dello scorpione di Stephen King, in cui reciterò anche io.

Non è la prima volta che troviamo Marilyn Manson in una serie TV: il cantautore ha infatti avuto un ruolo in Sons of Anarchy (dove, per coincidenza, ha fatto una comparsa anche Stephen King) e in Salem; inoltre sarà presente nello show The New Pope di HBO, in uscita entro fine anno.

Sono diversi i personaggi della serie che potrebbero essere adatti per Manson, in particolare il piromane Donald Elbert; sarebbe invece strano vederlo nei panni del musicista Larry Underwood, giacché King si sarebbe ispirato a Bruce Springsteen per la creazione del personaggio.

Non è tuttavia da escludere, come detto sopra, che Marilyn Manson faccia una comparsa rapida nello show, magari tra i malcapitati uccisi dall'arma biologica che spazza via il 99% della popolazione mondiale. La regia della serie TV è stata affidata a Josh Boone, che si sta occupando anche della sceneggiatura insieme a Ben Cavel. Il nuovo adattamento televisivo de L'ombra dello scorpione dovrebbe essere disponibile su CBS All Access nel 2020.

Non siete curiosi di vedere Manson in TV?

