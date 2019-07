La serie Turok sta per tornare (e non come ve la sareste aspettata)

Videogames

di Stefania Sperandio - 09/07/2019 16:30 | aggiornato 09/07/2019 16:34

C'è un nuovo Turok all'orizzonte, ma cambia decisamente le carte in tavola e ci propone la serie videoludica sotto una luce molto diversa da quella a cui ci ha abituato. I fan apprezzeranno?

Dinosauri, fucilate e un mondo ostile pronto a mangiare le vostre briciole. Ricordate probabilmente così l'universo dei videogiochi della saga Turok, nata dal personaggio dell'omonimo fumetto e sparita dalla circolazione dal 2008, quando assistemmo all'uscita del reboot.

Dopo undici anni di silenzio assoluto, la serie è pronta a fare il suo ritorno e, a sorpresa, lo fa sotto una veste tutta nuova. Sul catalogo digitale Steam è infatti comparso Turok: Escape from Lost Valley e, come dimostra il video in apertura al nostro articolo, si svela estremamente diverso da come i fan se lo sarebbero aspettato.

HD Universal Un'immagine di Turok alle prese con gli scenari di Escape from Lost Valley

Sviluppato da Pillow Pig Games e pubblicato da Universal Studios Interactive Entertainment, il gioco rientra nel genere action-adventure in terza persona e vi pone ovviamente nei panni di Turok. Questa volta, sarete chiamati a trovare la via di casa, accompagnati da Andar, in uno scenario ricco di imprevedibili pericoli e di creature ostili, chiamato la Valle Perduta.

Gli sviluppatori promettono che i fan incontreranno creature iconiche della serie di fumetti Turok e, nonostante l'aprroccio grafico molto fumettoso, si tratta di un gioco che metterà in pericolo i suoi protagonisti. Per riuscire a sopravvivere dovrete affinare l'arte dell'arma bianca e del tiro con l'arco, oltre che farvi strada in scenari tutti da esplorare.

HD Universal I dinosauri sembrano meno spaventosi, visti in Turok: Escape from Lost Valley, ma forse l'apparenza inganna!

Al momento Turok: Escape from Lost Valley è stato svelato solo per Microsoft Windows e non ci sono notizie di un suo approdo su console. Curiosamente, Steam indica che l'uscita è già fissata per il 25 luglio prossimo, per ora esclusivamente in formato digitale.

Dopo il debutto di Turok: Dinosaur Hunter nel 1997 e l'arrivo di numerosi eredi, la proprietà intellettuale ha vissuto un periodo di grande difficoltà quando, nel 2004, il publisher Acclaim Entertainment dichiarò bancarotta. Quattro anni dopo, Touchstone Games (etichetta di Disney Interactive) pubblicò il nuovo Turok firmato da Propaganda Games: la critica lo accolse con valutazioni medie sufficienti e il gioco vendette oltre un milione di copie, ma Touchstone Games venne comunque destinata alla chiusura.

Touchstone Games Un'immagine da Turok, il reboot uscito nel 2008 e fino a oggi ultimo episodio videoludico del franchise

Come vi sembra questo sorprendente ritorno della serie Turok?