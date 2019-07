Men in Black: International, una nuova clip sulla potenza delle armi

Cinema

di Francesco Ursino - 09/07/2019 09:23 | aggiornato 09/07/2019 09:27

Il nuovo video del film Sony dimostra che quando si ha tra le mani l'arma più potente della galassia bisogna solo fare una cosa: provarla. Per la scienza e il divertimento.

Men in Black: International si prepara a conquistare l’Italia: il film con Tessa Thompson e Chris Hemsworth arriverà in sala il prossimo 25 luglio, e per prepararsi al meglio è possibile dare una sbirciatina a una nuova clip della pellicola. La breve sequenza ha come protagonisti i due personaggi principali, l’agente M e H, alle prese con un gingillo niente male, ovvero un’arma con una stella gigante blu incastonata al suo interno. I due, indecisi sul da farsi, optano per una piccola prova, “per la scienza e il divertimento”. All’inizio il test sembra essere andato male, ma dopo poco i due agenti scoprono quale sia veramente la portata di questa bocca da fuoco, capace di scavare un profondo cratere nel deserto.

I più attenti avranno già riconosciuto questa sequenza: nel secondo trailer ufficiale del film, infatti, è possibile osservare parte della scena. In questo stesso spezzone si scopre che quella che Tessa Thompson ha per le mani è addirittura l’arma più potente della galassia. L’intera clip mostra nuovamente il carattere piuttosto brillante della pellicola, che promette tanta azione e divertimento.

Fin dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale, in effetti, Men in Black: International ha mostrato quali siano i punti centrali della trama: il personaggio interpretato da Tessa Thompson arriva a far parte dell’organizzazione dei Men in Black, diventando così l’agente M. In coppia con l'agente H, la giovane parte per un giro del mondo fatto di alieni bizzarri e una minaccia incombente: all'interno proprio dei Men In Black, infatti, si nasconderebbe una talpa.

È interessante notare che i due trailer mostrati potrebbero lasciare intendere che nella storia personale della stessa agente M siano presenti, in forma ancora da scoprire appieno, gli agenti K e J. Interpretati da Tommy Lee Jones e Will Smith (che ottenne la parte grazie a una bugia), si tratta dei due personaggi principali dell’originale Men in Black del 1997.

Sony

Andrete al cinema a vedere Men in Black: International?