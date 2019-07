My Hero Academia: annunciato il secondo film animato per l'anime

AnimazioneCinema

di Silvio Mazzitelli - 09/07/2019 14:07 | aggiornato 09/07/2019 14:11

Si chiamerà My Hero Academia: Heroes Rising il secondo film dedicato al famoso anime in uscita a dicembre in Giappone.

Tra i tanti annunci dedicati all'animazione giapponese degli ultimi giorni, c'è anche l'arrivo del secondo film dedicato a My Hero Academia, il famoso anime basato sui supereroi creato dal mangaka Kohei Horikoshi.

Durante il recente Hero Fes tenutosi in Giappone è stato svelato che il secondo film del franchise arriverà il prossimo 20 dicembre e sarà intitolato My Hero Academia: Heroes Rising. Oltre al titolo è stato svelato anche il primo poster che ci mostra il protagonista Izuku Midoriya insieme al suo rivale di sempre, Katsuki Bakugo, mentre sullo sfondo appare All Might.

HD Shueisha/Studio Bones

L'autore stesso è intervenuto rivelando diverse preziose informazioni su questo nuovo lungometraggio animato. Horikoshi avrà il ruolo di supervisore del film e ha dichiarato di aver inserito alcune idee per questa nuova storia in grado di superare quelle della precedente pellicola. La nuova idea utilizzata sarebbe addirittura dovuta apparire nella parte finale del manga, secondo quanto dichiarato dall'autore.

Il mangaka ha anche aggiunto che difficilmente ci sarà un terzo film, proprio perché pensa sarà difficile superare la storia di questa seconda pellicola dedicata agli aspiranti supereroi del suo manga, e il suo scopo è quello di superare sempre il livello raggiunto in precedenza. Nonostante questa dichiarazione Horikoshi ha aggiunto che il film sarà ancora più "Plus Ultra" del precedente, con tutta la classe 1-A dell'Istituto Yuei in prima linea.

Sul sito ufficiale di My Hero Academia in Giappone sono anche apparse alcune rivelazioni riguardo la storia trattata in Heroes Rising, con i primi dettagli dedicati al villain del film.

HD Shueisha/Studio Bones

La storia sarà inedita e mai vista nel manga, e si svolgerà dopo che All Might ha dovuto abbandonare il suo ruolo di simbolo della pace dopo il combattimento contro il temibile villain All for One. Dopo il suo ritiro forze oscure iniziano a muoversi, e il nuovo nemico chiamato Nine, secondo quanto riportato, sarà il villain più pericoloso che i protagonisti hanno mai dovuto affrontare fino ad ora.

Oltre all'arrivo del secondo film, il 2019 vedrà anche l'arrivo della quarta stagione dell'anime di My Hero Academia, infatti questa inizierà il prossimo 12 ottobre, dopo il successo delle tre precedenti stagioni, portando avanti la storia del manga. In Italia è uscito al cinema anche il primo lungometraggio chiamato My Hero Academia - The Movie: Two Heroes nelle giornate del 23 e 24 marzo, che ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Cosa ne pensate dell'arrivo del secondo film dedicato a questo famoso manga, siete curiosi di vederlo?

Fonte: Comicbook