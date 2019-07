Red Notice: Ryan Reynolds si aggiunge al cast (con The Rock e Gal Gadot)

Cinema

Ryan Reynolds è appena entrato nel cast di Red Notice, un thriller d'azione che vede nel cast anche Dwayne 'The Rock' Johnson e Gal Gadot.

Netflix ha ottenuto i diritti per la distribuzione di Red Notice, thriller d'azione con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson e Gal Gadot (la Wonder Woman dell'universo cinematografico DC).

Il film, precedentemente in mano a Universal e Legendary Pictures, verrà diretto da Rawson Marshall Thurber (Una Spia e Mezzo, Come ti Spaccio la Famiglia). Ora, come riportato anche da Collider, un ulteriore pezzo da novanta si è aggiunto al cast di attori che parteciperanno alla pellicola: Ryan Reynolds (Deadpool).

Thurber, nel mese di giugno, avrebbe avuto un incontro con i vertici di Universal e Legendary per sottoporre al vaglio delle major il progetto. Notando una certa esitazione da parte degli executive e con la possibilità contrattuale di migrare il progetto verso altri lidi nel caso di rallentamenti e incertezze, il regista ha così deciso di stipulare un accordo con Netflix, disposta a esaudire in toto le richieste di Thurber.

Il progetto, che costerà 125 milioni di dollari (incluso il cachet di Johnson, di ben 20 milioni), avrebbe dovuto vedere l'inizio della produzione durante la primavera del 2019 con un'uscita fissata per il 12 giugno 2020. Dopo l'acquisizione da parte del colosso fondato da Reed Hastings e Marc Randolph, il rilascio è stato posticipato al 13 novembre 2020, con l'inizio delle riprese previsto durante lo stesso anno.

La storia di Red Notice segue le vicende di un agente dell’Interpol che si mette a caccia del ladro d’arte più ricercato al mondo.

Tra i produttori del film troviamo Beau Flynn (con la Flynn Picture Co.) assieme allo stesso Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks Productions.