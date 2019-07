AnimazioneTV News

di Silvio Mazzitelli - 09/07/2019 12:23 | aggiornato 09/07/2019 12:30

Arriva il primo trailer della nuova serie in CG de I Cavalieri dello Zodiaco con le storiche voci italiane.

Mancano ormai pochi giorni al debutto su Netflix della nuova serie realizzata completamente in CG di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, e oggi, 9 luglio, è finalmente uscito il primo trailer con le voci ufficiali italiane.

I doppiatori storici della serie sono dunque confermati per questo nuovo adattamento, e Ivo de Palma, doppiatore di Pegasus sin dagli albori, ha voluto commentare la notizia sul suo profilo Facebook per mettere in chiaro come si sono svolti i lavori, dopo i diversi problemi nati con il nuovo adattamento di Evangelion.

Netflix ha inoltre annunciato che la prima stagione, composta in totale da 12 episodi, sarà divisa in due parti da sei ciascuna, con la prima che arriverà il 19 luglio 2019.

Sono stati già svelati i titoli dei primi sei episodi, in ordine:

Seiya Brucia il Cosmo Dragone Appare Nebula Chain Black Saint Phoenix

La nuova serie animata in computer grafica coprirà le fasi iniziali della storia, arrivando fino alla battaglia con i Cavalieri d'Argento. Come si evince dai titoli questi primi sei episodi dovrebbero arrivare fino alla battaglia contro i Black Saint. Per il momento Netflix non ha ancora annunciato la data di lancio degli ultimi sei episodi.

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è stata segnata sin dal suo annuncio da diverse polemiche, dovute anche al cambio di sesso di Andromeda, cosa che non è stata gradita da molti fan.

Cosa ne pensate della nuova serie? Siete contenti dell'inserimento delle voci storiche?