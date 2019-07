Saw, Samuel L. Jackson sarà il padre di Chris Rock nel reboot

Cinema

09/07/2019

Samuel L. Jackson parteciperà insieme a Chris Rock al reboot del franchise di Saw. Ecco tutti i dettagli sul progetto e il ruolo che l'attore sarà chiamato ad interpretare.

Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato di come l'attore e comico statunitense Chris Rock avrebbe partecipato al reboot del franchise di Saw in qualità di autore e produttore esecutivo. Non solo, però.

Rock sarà anche uno dei protagonisti della pellicola la cui uscita è prevista per il 2020. Un altro grande nome del cinema è però pronto ad unirsi al cast per le riprese del reboot. Lionsgate ha infatti confermato al magazine statunitense IGN che Samuel L. Jackson parteciperà al nuovo film di Saw interpretando il padre del personaggio di Chris Rock.

Quest'ultimo sarà il detective della polizia chiamato ad indagare su una serie di crimini probabilmente legati al serial killer Jigsaw. Oltre a Rock e Jackson ci saranno anche Max Minghella (The Handmaid's Tale) e Marisol Nichols (Riverdale) che interpreteranno rispettivamente il partner di Rock, William Schenk, e il capitano della polizia, Angie Garza.

L'annuncio ufficiale fornito da Lionsgate qualche tempo fa ha spiegato di come Rock collaborerà con Lionsgate e Twisted Pictures per la realizzazione di un nuovo franchise che verrà adattato per il grande schermo da Pete Goldfinger e Josh Stolherg. Darren Lynn Bousman, già regista di Saw 2, Saw 3 e Saw 4, tornerà dietro la macchina da presa anche per questa nuova avventura cinematografica.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi alla trama del reboot di Saw, ma Lionsgate ha rivelato che ci saranno "trappole pericolosamente insidiose, indizi intelligenti e una notevole dose di suspense" come desiderano i fan dei film. Non si sa nemmeno se vedremo il ritorno di John Kramer, l'originale Jigsaw, o una nuova incarnazione del suo personaggio. Ricordiamo che Kramer è stato magistralmente interpretato dall'attore Tobin Bell in tutti gli otto precedenti film di Saw.

Al momento dell'annuncio del reboot, Rock ha dichiarato:

Sono un fan del franchise di Saw sin dal primo film del 2004. Sono entusiasta dell'opportunità di portarlo in luoghi più intensi e contorti.

Il presidente di Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, ha dichiarato, invece, in merito all'ingresso di Samuel L. Jackson nel cast:

Pensiamo che Samuel L. Jackson e Chris Rock, insieme a Max Minghella e Marisol Nichols, renderanno questo film a dir poco speciale e noi non vediamo l'ora di scatenare questa inaspettata e sinistra nuova storia per i fan di questo franchise.

Il franchise di Saw ruota intorno al personaggio immaginario John Kramer, noto anche come Jigsaw, che intrappola le vittime di turno in situazioni che mettono alla prova la loro volontà di (soprav)vivere. Prodotti con budget relativamente bassi, insieme le otto pellicole hanno totalizzato oltre 1 miliardo di dollari a livello globale, rendendolo un franchise di gran successo commerciale.

Il reebot di Saw arriverà nei cinema italiani il 23 ottobre 2020.

