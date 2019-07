Ad Astra - Missione classificata, un nuovo spot TV 'altamente segreto'

Cinema

di Claudio Rugiero - 10/07/2019 10:46 | aggiornato 10/07/2019 10:54

In attesa di vederlo il 26 settembre nelle nostre sale, 20th Century Fox ha rilasciato un nuovo spot di Ad Astra - Missione classificata, lo sci-fi di James Gray con protagonista Brad Pitt.

Dopo aver visto il trailer esteso che ci poneva la domanda di rito per ogni nuova avventura ("Siete pronti?"), 20th Century Fox ha rilasciato un nuovo spot TV di Ad Astra - Missione classificata, l'attesissimo sci-fi di James Gray. Quest'ultimo, uscito sotto la dicitura di "altamente segreto", mostra praticamente tutte le sequenze già viste, eppure risulta interessante notare come ad ogni visione dello spot si intensifica la curiosità dello spettatore trepidante.

L'attesa si concluderà il prossimo 26 settembre, giorno in cui il film uscirà ufficialmente nelle sale italiane, sebbene non sia da escludere la possibilità di vederlo in anteprima internazionale alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (forse come titolo d'apertura, giusto per raccogliere lo scettro di First Man - Il primo uomo).

HD 20th Century Fox

Trama e cast

Dramma, thriller e suspense si mescolano in questo nuovo lavoro del regista di Civiltà perduta, che dalla foresta amazzonica si sposta nell'ignoto spazio profondo. Curiosamente anche questa volta al centro della trama c'è un militare in viaggio verso segreti oscuri e un rapporto padre-figlio.

Roy McBride, un ingegnere dell'esercito, si avventura nel nostro sistema solare sulle tracce del padre precedentemente scomparso. L'uomo è infatti intenzionato a scoprire la verità sul fallimento della missione del genitore, partito anni prima alla scoperta di forme di vita extra-terrestre.

Questo insolito viaggio porterà Roy ad un inevitabile confronto con alcuni segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il nostro ruolo nel cosmo. Le risposte che cerca sono però fuori dalla sua portata.

Diretto da James Gray, il cast del film comprende Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga, Jamie Kennedy, John Finn, Kimberly Elise, Bobby Nish, LisaGay Hamilton e John Ortiz.