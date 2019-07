TV News American Horror Story

Dopo ben 8 stagione, l'attrice-icona di American Horror Story non sarà nel cast di 1984. Sarah Paulson non avrà un ruolo da protagonista, forse comparirà in un cameo... Ecco tutto ciò che sappiamo.

Un altro duro, durissimo colpo al cuore per i fan di American Horror Story.

Dopo l'addio di Evan Peters, con il racconto dei retroscena psicologici che hanno colpito molto gli spettatori, un'altra icona della serie antologica firmata da Ryan Murphy e Brad Falchuk annuncia la sua assenza per la nuova stagione.

Sarah Paulson, attrice-simbolo della serie, ha ufficializzato la scelta di non partecipare a 1984.

Lo ha raccontato in esclusiva Variety, che ipotizza, al massimo, un'apparizione dell'attrice in un cameo.

Dopo otto stagioni in ruoli da protagonista, l'attrice premiata con un Emmy e un Golden Globe per la prima stagione di American Crime Story, si sarebbe riservata solo il tempo di una comparsata.

Proprio per rendere omaggio alla serie che l'ha resa un'icona del genere, mettendone in evidenza il talento in una moltitudine di ruoli differenti, e certamente anche per ringraziare i fan che per tanti anni l'hanno seguita e apprezzata in questi ruoli.

Contattata da Variety per un commento sulla notizia, la Paulson non ha rilasciato dichiarazioni, così come la produzione di AHS.

Resterà dunque un mistero, fino all'arrivo della nuova stagione, la sua eventuale partecipazione in un ruolo minore.

Nel corso delle prime 8 stagioni, Sarah Paulson ha collezionato ben 5 nomination agli Emmy per i vari personaggi interpretati in American Horror Story.

Attualmente l'attrice è impegnata sul set della sua prossima serie TV, Mrs. America, al fianco della protagonista Cate Blanchett nei panni di Phyllis Schlafly.

La donna, scomparsa nel 2016, è stata un'attivista e scrittrice nota per le sue posizioni antifemministe, fin dagli anni '70 - il periodo in cui il femminismo esplose negli USA per la conquista della parità di diritti.

La Blanchett è stata scelta per il ruolo di Phyllis Schlafly, mentre Sarah Paulson sarà Alice, personaggio creato appositamente per la serie TV e non ritratto di una donna veramente esistita.

Amica di Phyllis, Alice la supporterà nella sua lotta contro la legge per la parità dei diritti, nel timore che le casalinghe vengano penalizzate e che le donne vengano costrette alla leva militare obbligatoria.

Seguiteci per scoprire se ci saranno novità sulla partecipazione di Sarah Paulson a 1984!