Android, migliaia di app raccolgono dati dell'utente senza permesso

I ricercatori hanno informato Google della situazione lo scorso settembre e BigG ha risposto che avrebbe risolto i problemi con Android Q, in uscita quest'anno (probabilmente). L'update sistemerà le cose nascondendo le informazioni sulla posizione e richiedendo che tutte le app che avranno accesso al WiFi abbiano l’autorizzazione per accedere alla posizione.

I ricercatori hanno scoperto che Shutterfly, un'app per il fotoritocco, raccoglieva le coordinate GPS dalle foto e inviava tali dati ai propri server, anche quando gli utenti rifiutavano di concedere all'app l'autorizzazione per accedere alle informazioni sulla posizione.

Quando si sceglie di non dare a un'app il permesso di raccogliere dati, ci si aspetterebbe che non lo faccia. Invece, alcuni ricercatori affermano che migliaia di applicazioni avrebbero trovato il modo di eludere il sistema relativo ai permessi di Android per ottenere informazioni sull'utente. Per esempio, i dati di geolocalizzazione e l'ID dello smartphone.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok