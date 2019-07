Apple aggiorna il listino MacBook: novità per Air e Pro da 13" e non solo

Tecnologia

10/07/2019

A sorpresa Apple aggiorna i MacBook Pro e MacBook Air da 13" con importanti novità. Allo stesso tempo l'azienda di Cupertino manda in pensione il MacBook da 12", il cui destino era segnato.

Apple ha inaspettatamente rinnovato il listino della sua linea MacBook. Con un comunicato stampa l'azienda di Cupertino ha annunciato aggiornamenti per MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici. Ma per nuovi laptop che arrivano, un altro silenziosamente se ne va.

MacBook Air e MacBook Pro da 13"

MacBook Air 13"

Il MacBook Air da 13 pollici presentato all'evento newyorchese di ottobre dello scorso anno è da oggi disponibile in una versione aggiornata. Il display Retina sfrutta ora la tecnologia True Tone, che restituisce immagini più naturali.

Il prezzo del laptop è stato ridotto a 1.279 euro per la versione con SSD da 128GB e a 1.529 euro per quella da 256GB. Inoltre, per gli studenti universitari l'offerta è ancora più vantaggiosa.

Invariate le altre caratteristiche tecniche: processore Intel Core i5 dual-core di ottava generazione a 1,6GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz), 8GB di memoria RAM LPDDR3, scheda grafica Intel UHD Graphics 617, Touch ID, Trackpad con Force Touch e, infine, due porte Thunderbolt 3.

MacBook Pro 13"

Novità ben più succose per il MacBook Pro con display da 13". Anche in questo caso il pannello sfrutta la tecnologia True Tone, ma l'update più significativo riguarda il processore. L'azienda di Cupertino sceglie il chip Intel Core i5 quad-core di ottava generazione a 1,4GHz e Turbo Boost fino a 3,9GHz. Il MacBook Pro 13" è ora due volte più potente del precedente modello.

Tra le altre novità per le versioni con SSD da 128GB e 256GB si segnalano la Touch Bar, il Touch ID, il chip di sicurezza Apple T2 e gli altoparlanti stereo.

Gli aggiornati laptop della line Pro di Apple costano 1.549 euro e 1.799 euro per le versioni da 128GB e 256GB di memoria interna rispettivamente. Anche in questo caso, il prezzo si riduce per gli studenti universitari.

In pensione il MacBook 12"

A lasciare (metaforicamente) spazio ai rinnovati MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici è il MacBook da 12", non più disponibile all'acquisto su Apple Store Online e nei negozi fisici del colosso californiano.

Apple non aggiornava il laptop ormai da due anni (giugno 2017), preparandolo così al pensionamento. Questo è tuttavia un addio che non stupisce più di tanto, con l'evento di ottobre 2018 l'azienda di Cupertino ha infatti in modo inequivocabile rivelato la direzione intrapresa per la famiglia dei suoi portatili. Schede tecniche e relativi prezzi alla mano, il MacBook 12" non reggeva il confronto con i nuovi Air, inutile dunque la sua presenza nel listino.

