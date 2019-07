Dr. Mario World è disponibile su dispositivi mobile iOS e Android

Videogames

di Andrea Guerriero - 10/07/2019 09:45 | aggiornato 10/07/2019 09:49

L'icona Nintendo indossa il camice e ci regala un divertentissimo rompicapo mobile da scaricare gratuitamente da App Store e Google Play.

Gli esperimenti di Nintendo nel settore del gaming su mobile non sono ancora finiti.

Mente i fan dell'alta velocità attendono il debutto di Mario Kart Tour, l'idraulico baffuto ha invaso ancora una volta gli schermi touch dei nostri dispositivi iOS e Android. È infatti ufficialmente disponibile per il download Dr. Mario World, episodio dello spin-off nato nel 1990 su NES e Game Boy pensato appositamente per i device in mobilità. Come in passato, il gioco tutto virus e capsule si propone come un interessante rompicapo, da scaricare gratuitamente - con immancabili acquisti in app! - da App Store e Google Play.

Dovremo allora "purgare" i virus presenti a schermo con la sola imposizione delle nostre dita, in livelli naturalmente di difficoltà crescente. Vestiremo i panni di Mario, ora nelle vesti del dottore - sono tantissimi i mestieri in cui la mascotte Nintendo si è esibita nel corso dei decenni - e quelli di altri personaggi iconici del Regno dei Funghi, come la Principessa Peach e il malvagio dal cuore tenero Bowser - che vantano abilità speciali differenti.

Dr. Mario World conserva le meccaniche di gioco caratteristiche del franchise, che prevede la combinazione di almeno tre oggetti dello stesso colore, con la differenza che adesso le capsule si dirigono dal basso verso l'alto, e non viceversa come in passato. Il titolo include 5 differenti mondi composti da un totale di 169 livelli, che spaziano da puzzle con capsule limitate a sfide a tempo, passando per la componente multigiocatore.

Non solo, i tre eroi giocabili potranno contare pure sull'aiuto di alcuni assistenti d'eccezione che li aiuteranno a debellare la minaccia dei virus, tra cui figurano Luigi - a breve protagonista del terzo capitolo di Luigi's Mansion per Nintendo Switch -, Toadette e Ludwig.

Cosa state aspettando? Lucidate lo stetoscopio e correte a scaricarlo!