Elijah Wood sta per diventare padre (e sposarsi)?

Celebrity

di Giulia Greco - 10/07/2019 15:14 | aggiornato 10/07/2019 15:16

Elijah Wood e la fidanzata Mette-Marie Kongsved aspettano un bambino e nell'aria c'è anche il profumo di fiori d'arancio.

2 condivisioni

Un bambino in arrivo e un matrimonio in vista? Pare proprio che nel futuro di Elijah Wood, lo Hobbit protagonista della trilogia de Il Signore degli Anelli, ci sia proprio questo.

L'attore statunitense è stato fotografato in compagnia della fidanzata, Mette-Marie Kongsved, mentre passeggiava per le vie di Los Angeles. Non è stato lui, però, ad attirare l'attenzione, perché lei gli ha rubato la scena. La donna, una produttrice danese, è incinta e al dito era visibile un anello di fidanzamento.

Is Elijah Wood Engaged — and About to Be a Dad? Actor Photographed with Partner Mette-Marie Kongsved https://t.co/RGCAWUsLv6 — People (@people) July 10, 2019

L'indimenticato Frodo Baggins non ha rilasciato nessun commento a riguardo, preferendo mantenere la sua vita privata lontana dall'occhio indiscreto della stampa e dei fotografi.

Non è neppure chiaro quando la relazione tra Elijah e Mette-Marie sia iniziata. Tuttavia, possiamo essere certi che i due fanno coppia fissa almeno dal 2018, da quando sono stati fotografati insieme a Pasadena, in California, mano nella mano.

La loro prima uscita pubblica risale invece al febbraio del 2019.

Elijah Wood and Mette-Marie Kongsved attend Rodarte FW19 Autumn-Winter Fashion Show at The Huntington Library and Gardens on February 05, 2019 in San Marino, California. (Photo by Presley Ann/Patrick McMullan). pic.twitter.com/RUjWYL0BWi — Elijah Wood Movies (@MovieElijahWood) February 7, 2019

I due hanno partecipato al Rodarte FW19 Autumn-Winter Fashion Show a San Marino, in California.

Non ci resta che aspettare la nascita del primogenito di casa Wood!