FumettiTV NewsCuriosità Extravergine

di Claudio Futmani - 10/07/2019 15:51 | aggiornato 10/07/2019 15:56

Dafne ha 29 anni, ed è vergine. O meglio...Extravergine! Arriva su Foxlife.it la rubrica a fumetti dedicata alla protagonista della nuova serie con Lodovica Comello

5 condivisioni

Lei si chiama Dafne, vive a Milano, ha 29 anni e un lavoro super cool in una redazione web. Cosa la rende diversa dalle sue coetanee? La sua (Extra)Verginità! Extravergine è la nuova Serie TV tutta italiana in arrivo il prossimo autunno su FOX e FoxLife, che vede come protagonista la talentuosa Lodovica Comello, affiancata da un cast che avrà il compito di dar vita a una comedy in grado di raccontare il sesso e i sentimenti in un modo del tutto nuovo.

Al centro della narrazione di Extravergine ci sarà proprio Dafne, con le sue disavventure e il suo particolare punto di vista sul mondo che la circonda. Per l'occasione abbiamo trasformato Lodovica in un fumetto, e su foxlife.it è arrivata la rubrica Le Avventure di una (Extra)Vergine, una serie di articoli corredati da vignette che nel corso dell'estate ci introdurranno al mondo di Dafne e delle sue amiche fuori di testa: Violante (Stella Pecollo), Ginevra (Melissa Anna Bartolini) e Samira (Pilar Fogliati).

A trasformare il mondo di Dafne in un fumetto è la fumettista Lorenza Di Sepio, che molti di voi conoscono per le fantastiche strisce di Simple&Madama. Nella rubrica si affronteranno con tono ironico e surreale argomenti quali Tinder, il Sexting, le pratiche del BDSM o la depilazione integrale dal punto di vista della protagonista, che in autunno avremo modo di conoscere in carne ed ossa nella serie tv.

HD FoxLife Una delle vignette della rubrica di Dafne di Extravergine

Extravergine andrà in onda in autunno in esclusiva su FOX e FoxLife. Ecco il primissimo teaser con Lodovica Comello nei panni di Dafne Amoroso.