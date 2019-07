IBM brevetta lo smartwatch che si trasforma in smartphone o tablet

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 10/07/2019 08:25 | aggiornato 10/07/2019 08:29

IBM vuole rivoluzionare il mercato dei dispositivi indossabili. L'azienda statunitense ha brevettato uno smartwatch che all'occorrenza può trasformarsi in uno smartphone o un tablet.

IBM è una delle più grandi aziende del settore informatico ma sembra abbia voglia di espandere i propri orizzonti. Un nuovo brevetto registrato dal colosso statunitense riguarda infatti un dispositivo indossabile che, se venisse lanciato oggi sul mercato, non avrebbe rivali.

Scovato e trasformato in concept da LetsGoDigital, il brevetto di IBM descrive uno smartwatch che si trasforma letteralmente in uno smartphone o un tablet da polso. Un dispositivo oggi probabilmente irrealizzabile per limiti ingegneristici, ma il futuro delle tecnologie dei display potrebbe riservare grandi sorprese.

HD IBM IBM punta in alto: uno smartwatch che si trasforma in smartphone o tablet da polso

IBM delinea un dispositivo con un display più ampio di quello degli smartwatch che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Questo - grazie ad un meccanismo non ben definito - si espande trasformandosi in uno schermo per smartphone (4 pannelli) o tablet (8 pannelli). L'aumento dello spazio a disposizione viene sfruttato dall'interfaccia utente per mostrare più icone, widget e addirittura un newsfeed.

Come spiega l'azienda, l'espansione del display sarebbe possibile grazie a una serie di pannelli alloggiati all'intero della cassa dell'indossabile. IBM prende in considerazione anche una variante con pannelli più piccoli, rendendo il dispositivo più leggero e meno ingombrante.

HD IBM

Il wereable brevettato da IBM non è destinato a sbarcare sugli scaffali dei negozi di elettronica nell'immediato futuro. I tempi non sembrano essere infatti maturi per un dispositivo così ambizioso, e lo sguardo dei colossi tech che contribuiscono all'innovazione è attualmente rivolto altrove (sul mercato dei pieghevoli, ad esempio).

Credete che quello descritto da IBM diventerà mai un prodotto reale?