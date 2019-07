Il cast di Far From Home ha saputo i segreti di Avengers: Endgame prima dei Vendicatori

Avengers: Endgame è uscito nuovamente nei cinema italiani lo scorso 4 luglio, in una versione 'estesa' contenente alcune brevi sequenze mai viste prima.

Una delle cose che ha contraddistinto la produzione del cinecomic dei fratelli Russo è stato l'alto tasso di segretezza attorno alla pellicola, tanto che gli stessi membri del cast non erano a conoscenza dei dettagli fondamentali della trama (arrivando addirittura a fraintendere il senso di alcune sequenze girate).

Ora, è emersa la notizia che alcuni membri del cast di Spider-Man: Far From Home, la nuova avventura cinematografica dell'Uomo Ragno dal 10 luglio nei cinema italiani, sono venuti a conoscenza dei segreti di Avengers: Endgame ancor prima delle star del film diretto da Anthony e Joe Russo.

Tony Revolori, interprete del personaggio di Flash Thompson nel MCU, ha infatti rilasciato un’intervista a Entertainment Tonight, dichiarando che uno dei produttori di Far From Home aveva rivelato ad alcuni attori diversi momenti chiave di Endgame prima che questi uscisse al cinema, in modo che potessero recitare al meglio nel film di Jon Watts.

Eravamo tutti seduti in una stanza, anche io ero seduto lì, ed Eric Carroll entrò rivelando alla maggior parte del cast cosa accadeva in Endgame, così sono venuto a conoscenza degli accadimenti del film prima che li sapessero addirittura gli stessi attori della pellicola. Abbiamo girato [Far From Home, n.d.R.] un anno prima che Endgame uscisse nelle sale, quindi dovevamo sapere ogni cosa, dovevano dirci per forza quello che accadeva. È stato tutto molto bello, ma anche un po’ triste per il fatto di non aver potuto godere dell'esperienza del film in sala, come tutti gli altri.