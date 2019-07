Il modello della Harley-Davidson Fat Boy coi LEGO è davvero unico

Curiosità

di Marcello Paolillo - 10/07/2019 08:13 | aggiornato 10/07/2019 08:17

LEGO ha presentato l’ultimo modello della serie Creator Expert, una Harley-Davidson Fat Boy che arriverà nei LEGO Store di tutto il mondo il 1° agosto 2019.

Durante la giornata del 9 luglio, LEGO ha presentato l’ultimo modello della serie LEGO Creator Expert: una Harley-Davidson Fat Boy attesa nei LEGO Store di tutto il mondo a partire dal mese di agosto 2019.

Questa particolare interpretazione a mattoncini dell'iconica motocicletta di casa Milwaukee è in grado di riprendere in tutto e per tutto l’estetica del modello originale, tanto che anche le finiture, le superfici e più in generale i vari elementi di design replicano l’Harley-Davidson Fat Boy in scala.

HD LEGO

Il modello - alto 20 cm, largo 18 cm, per 33 cm di lunghezza - è inoltre composto da ben 1.023 pezzi, ovviamente fornito anche di serbatoio del carburante (a goccia), tachimetro integrato, ruote e doppio terminale di scarico.

Ma non solo: muovendo la ruota posteriore sarà possibile ammirare il motore Milwaukee-Eight con tanto di pistoni in movimento, oltre alla possibilità di girare il manubrio o spingere la leva del cambio e del freno (oltre a poter abbassare il cavalletto della moto).

LEGO Group

Inoltre, per celebrare il lancio, i LEGO Master Builder hanno creato un modello a grandezza naturale della motocicletta, con elementi in movimento, dettagli placcati argento ed effetti sonori in tutto e per tutto identici a quelli una vera Fat Boy Harley-Davidson (grazie all'utilizzo di 6.000 mattoncini speciali LEGO).

Il veicolo ha richiesto 865 ore di lavoro per essere completato, essendo composto da ben 69.569 pezzi.

Questi sarà esposto presso alcuni LEGO Store selezionati, oltre ad alcuni eventi a tema Harley-Davidson.

HD LEGO

Nel caso vogliate farci un pensierino, il modello LEGO Creator Expert Harley-Davidson Fat Boy sarà disponibile nei LEGO Store e in esclusiva su shop.LEGO.com a partire dal 17 luglio 2019 per i membri LEGO VIP e dal 1° agosto 2019 per tutti i normali acquirenti al prezzo di 94,99 euro.