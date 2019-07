Il Re Leone, Beyoncé pubblica online il singolo Spirit

Cinema

di Giacinta Carnevale - 10/07/2019 15:52 | aggiornato 10/07/2019 16:03

Il nuovo singolo di Beyoncé è Spirit ed è incluso nella colonna sonora de Il Re Leone, il live-action del classico Disney. La popstar americana sarà la voce originale di Nala.

1 condivisione

In attesa dell'uscita nelle sale cinematografiche de Il Re Leone, Beyoncé ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Spirit. Il brano, scritto e composto da Timothy McKenzie, sarà incluso nella colonna sonora del live-action del classico d'animazione targato Walt Disney.

La celebre cantautrice americana sarà la doppiatrice originale di Nala e insieme a Donald Glover, che invece darà voce a Simba, interpreteranno poi l'iconica canzone Can You Feel the Love Tonight? di Elton John e Tim Rice. Nella versione italiana invece gli interpreti e doppiatori saranno Marco Mengoni ed Elisa.

Oltre al singolo, Beyoncé Knowles ha curato e prodotto anche l'album The Lion King: The Gift, in cui sarà contenuto il brano, in uscita il prossimo 19 luglio in concomitanza con il debutto cinematografico negli USA del remake de Il Re Leone.

"The Lion King: The Gift," an album featuring global artists & steeped in the sounds of Africa, produced & curated by Beyoncé Knowles-Carter, will release 7/19. “Spirit,” the single from the album & soundtrack for The Lion King, will be available tonight. https://t.co/XxgZEz8JS2 pic.twitter.com/xuREjTCqlS — Disney (@Disney) July 9, 2019

Nei giorni scorsi è stata diffusa online una foto che mostra il cast di doppiatori originali quasi al completo, sono assenti solo James Earl Jones (Mufasa) e John Kani (Rafiki).

Nell'immagine di gruppo da sinistra a destra troviamo Billy Eichner (Timon), Shahadi Wright Joseph (Nala da piccola), JD McCrary (Simba da piccolo), Seth Rogen (Pumbaa), Florence Kasumba (Shenzi), Donald Glover (Simba adulto), Beyoncé (Nala adulta), Alfre Woodard (Sarabi), Chiwetel Ejiofor (Scar), John Oliver (Zazu), Keegan-Michael Key (Kamari) ed Eric André (Azizi).

Disney/Kwaku Alston

Diretto da Jon Favreau e basato sulla sceneggiatura scritta da Jeff Nathanson, Il Re Leone è una rivisitazione in chiave live-action realizzata con la tecnologia in CGI che rende i personaggi molto realistici.

La pellicola ci riporterà nella savana africana e racconterà la storia di Simba, il leoncino figlio di Mufasa e Sarabi, destinato a diventare il nuovo re. Per farlo però dovrà affrontare e lottare contro il suo perfido zio Scar che proverà a mettere le mani sul regno dopo la morte di suo fratello Mufasa.

Il Re Leone arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 agosto 2019.

Beyoncé, Spirit: il testo del brano tratto da Il Re Leone

HD Getty Images

Yeah, yeah and the wind is talking

Yeah, yeah for the very first time

With a melody that pulls you towards it

Painting pictures of paradise

Saying rise up to the light in the sky, yeah

Watch the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Woah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? Yeah

Yeah, yeah and the waters crashing

Trying to keep your head up high

While you're trembling, that's when the magic happens

And the stars gather by your side

Saying rise up to the light in the sky, yeah

Let the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Yeah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? Yeah

Your destiny is coming close

Stand up and fight

So go into that far off land

And be one with the great lion, lion

A boy becomes a man

Woah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? Yeah

Spirit, watch the heavens open, open, yeah

Spirit, spirit, can you hear it calling? Yeah

Your destiny is coming close, stand up and fight

So go into a far off land and be one with the great lion

Traduzione in italiano di Spirit, di Beyoncé

Sì, sì e il vento sta parlando

Sì, sì per la primissima volta

Con una melodia che ti trascina verso di essa

Dipingendo quadri del paradiso

Dicendo di salire alla luce nel cielo, sì

Guarda la luce innalzare il tuo cuore

Bruciare la tua fiamma per tutta la notte

Woah, anima

Guarda il cielo aprirsi, sì

Anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Sì, sì e le acque che si infrangono

Cercando di tenere la testa alta

Mentre stai tremando, è allora che accade la magia

E le stelle si riuniscono al tuo fianco

Dicendo di salire alla luce nel cielo, sì

Lascia la luce innalzare il tuo cuore

Bruciare la tua fiamma per tutta la notte

Sì, anima

Guarda il cielo aprirsi, sì

Anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Il tuo destino si sta avvicinando

Alzati e combatti

Quindi, vai in quella terra lontana

E sii tutt’uno con il grande leone, leone

Un ragazzo diventa un uomo

Woah, anima

Guarda il cielo aprirsi, sì

Anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Anima, guarda il cielo aprirsi, aprirsi, sì

Anima, anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Il tuo destino si sta avvicinando, alzati e combatti

Quindi, vai in quella terra lontana e sii tutt’uno con il grande leone