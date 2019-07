Il Re Leone, le prime reazioni alla premiere sono molto positive

Cinema

di Giacinta Carnevale - 10/07/2019

Sono arrivate le prime reazioni della stampa americana dopo la visione in anteprima de Il Re Leone, il live-action diretto da Jon Favreau in uscita in Italia il 21 agosto.

Mentre in Italia cresce l'attesa per l'uscita de Il Re Leone che arriverà nelle sale il 21 agosto, a Los Angeles è andata in scena la premiere mondiale del nuovo adattamento live-action del classico d'animazione Disney diretto da Jon Favreau.

All'evento hanno partecipato molte star di Hollywood e il cast di doppiatori originali tra cui la pop star Beyoncé accompagnata da sua figlia, Blue Ivy. E dopo la visione in anteprima del film, sono arrivate anche le prime reazioni a caldo della stampa americana presente alla premiere californiana e sono tutte positive.

Come sempre per le recensioni complete dovremmo attendere, in quando la pellicola è ancora sotto embargo. I giornalisti statunitensi però hanno rilasciato dei brevi commenti sui loro profili social e a seguire trovate quelli più interessanti.

Been lucky to have attended a number of world premieres but not sure I've ever heard as much clapping during a movie as I did tonight at #TheLionKing . Was like being at a rock concert. Movie is going to make so much money. pic.twitter.com/rnU4qf92mt — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 10, 2019

Sono stato fortunato ad aver partecipato a diverse premiere mondiali ma non credo di aver mai sentito così tanti applausi durante un film come è accaduto stasera per Il Re Leone. Era come essere ad un concerto rock. La pellicola farà davvero tanti incassi.

Oh man #TheLionKing delivers. It’s a visual masterpiece that will leave you smiling and crying the whole time. It’s a true testament to the lasting effect Disney movies have on all generations. Timon and Pumbaa steal the show. And BEYONCE!!! #LionKing — Beatrice Verhoeven (@bverhoev) July 10, 2019

È un capolavoro visivo che ti farà sorridere e piangere per tutto il tempo. È una vera testimonianza dell'effetto duraturo che i film Disney hanno su tutte le generazioni. Timon e Pumbaa rubano scena. E poi Beyoncé!

The Lion King is a wonderful adaptation of an iconic classic. It has a few small changes which enhance what was already great and everything else is right on point. The CG can be slightly distracting at times but the emotion quickly covers that. Loved it. pic.twitter.com/9QmsP3PmNh — Germain Lussier (@GermainLussier) July 10, 2019

Il Re Leone è un meraviglioso adattamento di un classico iconico. Ha alcuni piccoli cambiamenti che migliorano ciò che era già grande e tutto il resto è al punto giusto. La CG può distrarre a volte, ma l'emozione poi sistema tutto. Lo amo.

#TheLionKing is absolutely breathtaking! Every frame of that movie is something to behold. One of the best films of the year. pic.twitter.com/eWm0xDgcGg — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) July 10, 2019

Il Re Leone è assolutamente mozzafiato! Ogni fotogramma di quel film è qualcosa da vedere. Uno dei migliori film dell'anno.

In generale, i commenti sono tutti molto entusiasti e descrivono la pellicola di Jon Favreau come un film visivamente sorprendente e che omaggia quasi perfettamente il classico d'animazione Disney del 1994. La pensano allo stesso modo anche Terry Schwartz, giornalista di IGN, Rachel Heine di Nerdist e Perri Nemiroff‏ di Collider.

Just walked out of #TheLionKing. Overriding reaction: SIMBA IS SO CUTE. But really, if you’re hoping this will be a near-exact adaptation of the animated movie with some absolutely jaw-dropping visual effects, you’ll get what you’re looking for. pic.twitter.com/14BydbdhCx — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) July 10, 2019

Appena uscita da Il Re Leone. Simba è così carino. Ma davvero, se sperate che questo sia un adattamento quasi esatto del film animato con alcuni effetti visivi sbalorditivi, otterrete quello che state cercando.

Absolutely blown away by #TheLionKing. Incredible visuals and voice work. Cried all my makeup off. Timon and Pumba brought me back from the edge. Would die for baby Simba. pic.twitter.com/YBpncCVowz — Rachel Heine (@RachelHeine) July 10, 2019

Assolutamente travolta da Il Re Leone. Un incredibile lavoro visivo e vocale. Ho pianto via tutto il mio trucco. Timon e Pumbaa mi hanno riportato indietro. Morirei per il piccolo Simba.

#TheLionKing has always been my favorite Disney animated movie and this new rendition is a beautiful reminder why. Happy to welcome back familiar chills, emotions and tears. In awe of the visual wizards behind this one. Timon & Pumbaa are everything. pic.twitter.com/IcWHgjHCuF — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 10, 2019

Il Re Leone è sempre stato il mio film d'animazione Disney preferito e questa nuova rivisitazione è un bellissimo promemoria del perché. Felice di riaccogliere brividi familiari, emozioni e lacrime. Timon e Pumbaa sono stupefacenti.

Insomma, sembra proprio che Disney sia riuscita ancora una volta a realizzare una versione live-action degna del film d'animazione originale. Non ci resta altro da fare che attendere l'uscita de Il Re Leone che debutterà nei cinema italiani il 21 agosto.

Siete pronti ad emozionarvi con il live-action de Il Re Leone?