La Sirenetta, i fan vogliono Gordon Ramsay nel ruolo di Chef Louis

Dopo le tante polemiche sulla scelta di Halle Bailey nel ruolo di Ariel, proseguono i casting per La Sirenetta e a sorpresa sul web spunta il nome di Gordon Ramsay.

Come probabilmente saprete, una nuova rivisitazione in chiave live-action de La Sirenetta è in lavorazione e Disney ha già annunciato l'ingaggio di Halle Bailey nel ruolo della principessa Ariel. La scelta ha scatenato polemiche e diviso i fan, in quanto l'attrice afroamericana non rispecchia, a livello fisico, il personaggio originale.

Nel frattempo gli Studios Disney proseguono i casting senza lasciare trapelare nulla su quali saranno gli altri attori che prenderanno parte all'adattamento del classico d'animazione del 1990. Tuttavia sui social network è spuntato un nome che sembra mettere d'accordo i fan.

Si tratta del famoso cuoco britannico Gordon Ramsay che tutti vorrebbero nel ruolo di Chef Louis, visto che entrambi hanno un carattere abbastanza fumantino. Per chi non lo ricordasse, Chef Louis è il cuoco francese sempre arrabbiato che nel film animato originale cerca di cucinare il povero Sebastian - il granchio consigliere di Re Tritone.

Ok possiamo avere Gordon Ramsay come chef Louis nel live-action de La Sirenetta?

Questo granchio è così crudo che sta ancora cantando In fondo al mar.

Se non incastrerà Sebastian tra due pezzi di pane e lo farà chiamare un idiota sandwich, chiamerò la polizia.

Insomma Gordon Ramsay per i fan sembra essere perfetto per interpretare chef Louis. Non tutti sanno poi che il celebre cuoco britannico ha trascorso un lungo periodo in Francia in passato e potrebbe così essere in grado di imitare l'accento francese del personaggio.

Per quanto riguarda il resto del cast, online sono circolate diverse fanart che ritraggono alcuni attori di Hollywood nei panni di altri protagonisti de La Sirenetta. L'utente BossLogic ha creato un interessante disegno con Idris Elba in versione Re Tritone.

C'è chi invece come Terry Crews si è autocandidato per il ruolo del padre di Ariel. L'attore ha infatti pubblicato, sul proprio profilo Twitter ufficiale, prima un'immagine di se stesso raffigurato come Re Tritone e poi un breve video dove canta il celebre brano In fondo al mar.

🧜🏾‍♂️ SINGING AUDITION! 🎶



under the sea!

under the sea!

my pecs are better,

my triton is bigger,

take it from me!

need a refresher?

Staremo a vedere se Disney ascolterà i consigli dei fan e prenderà in considerazione Gordon Ramsay nel ruolo di Chef Louis. Non ci resta che attendere per scoprire il cast completo de La Sirenetta, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2020 con la pellicola che probabilmente uscirà nel 2021.

E voi cosa ne pensate? Come vedreste Gordon Ramsay nei panni del fuorioso Chef Louis?

