La Sirenetta: Terry Crews vorrebbe essere il padre di Ariel nel live-action

di Silvia Artana - 10/07/2019 08:01 | aggiornato 10/07/2019 10:55

Il casting de La Sirenetta procede a pieno ritmo e non manca chi si candida a ricoprire un ruolo. Terry Crews si è proposto per la parte del padre di Ariel con una immagine irresistibile, ottenendo grandi consensi sui social.

Le riprese di La Sirenetta inizieranno ad aprile 2020 e il casting procede a ritmo serrato.

Dopo avere svelato che a interpretare Ariel sarà l'attrice e cantante Halle Bailey (finita al centro di una vergognosa polemica social), Disney è impegnata nella ricerca degli altri protagonisti del remake live-action del classico di animazione del 1989.

Al momento, tra gli interpreti sono stati confermati il giovanissimo Jacob Tremblay, nel ruolo del pesciolino Flounder, e la rapper e attrice USA Nora Lum, meglio conosciuta come Awkwafina, in quello del bizzarro e pasticcione gabbiano Scuttle. Inoltre, sembra in fase avanzata la trattativa per ingaggiare Melissa McCarthy. L'attrice candidata all'Oscar per Le amiche della sposa e Copia originale sarebbe in lizza per la parte della malvagia strega del mare, Ursula.

All'appello mancano ancora molti personaggi, ma la sensazione è che il puzzle andrà a comporsi rapidamente. Anche perché... non mancano le candidature spontanee per ricoprire i vari ruoli!

Dopo la scherzosa proposta del celebre volto del canale TV Food Network, Guy Fieri, di interpretare l'antagonista della storia, anche Terry Crews si è offerto per una parte.

We got no troubles 🦞

Life is the bubbles 🐡

Under the sea 🐠 https://t.co/SlepakSULp — Guy Fieri (@GuyFieri) July 6, 2019

Come riporta Comic Book, la star di Brooklyn Nine-Nine e del franchise de I mercenari si è candidata per il ruolo del padre di Ariel, Re Tritone, e ha condiviso su Twitter una irresistibile immagine per perorare la sua causa:

L'idea è piaciuta molto e in tantissimi hanno dichiarato tutto il loro entusiasmo (spesso con una buona dose di ironia) in merito alla possibilità di vedere l'attore con coda di squame e tridente:

Well okay, but only if there's a scene where he beats up Ursula using nothing but his pecs — ᴀ ᴡɪʟᴅ Evan ᴀᴘᴘᴇᴀʀs (@evanskaufman) July 6, 2019

Ok, ma solo se c'è una scena in cui picchia Ursula usando unicamente i suoi pettorali.

Make this happen Disney! — Franchise Kicks / FTV 🤘THE VILLAIN🤘 (@FranchiseKicks) July 6, 2019

Fai che accada, Disney!

E qualcuno non ha potuto fare a meno di scherzare sulla (presunta) rivalità con Idris Elba, che secondo alcuni rumor sarebbe in lizza per la parte:

Idris Elba sta tremando.

Idris Elba is SHAKING pic.twitter.com/y0nDeZxzNz — Alexandra Garcia 🏳️‍🌈🎉🌈 (@DeerArtemis) July 6, 2019

A offrire ai fan (e non solo) basi più solide sulle quali giudicare è stato il solito BossLogic. L'artista ha condiviso una ipotetica versione di Terry nei panni di Re Tritone davvero convincente (a dire poco):

L'illustratore aveva anche provato a immaginare Idris Elba nel medesimo ruolo. E il risultato dimostra che pure l'attore britannico non sfigurerebbe affatto con coda e tridente:

Chi avrà la meglio? Per saperlo, non resta che aspettare.

Restate sintonizzati per rimanere aggiornati sulle ultime novità.