Legion 3, chi è Switch?

10/07/2019

Switch, la mutante fondamentale per il cammino di David nella terza stagione di Legion

Il primo episodio della terza stagione della serie TV Marvel Legion ha introdotto un nuovo personaggio, ovvero la mutante Switch, che sarà fondamentale nella battaglia tra David e Il Re Ombra. Scopriamo quindi chi è Switch e di cosa è capace.

Tutta la prima parte del primo episodio è dedicato a Switch, che funge a sorpresa da protagonista, in cerca di David Haller (Dan Stevens). L'introduzione del personaggio è molto ben gestita e rende subito l'idea della sua forza.

I poteri di Switch

Switch - interpretata dalla nuova arrivata Lauren Tsai - ha uno dei poteri mutanti più sorprendenti e potenzialmente volatili di tutta la serie: può viaggiare nel tempo. Può evocare porte per il passato, questo potere mostra un luogo che ha l'aspetto di un lungo corridoio vuoto e pieno di altre porte. I poteri di Switch non sono privi di conseguenze; il corridoio è pieno di demoni del tempo, desiderosi di fuggire nel mondo reale e di scatenare il caos. E Switch paga un alto "prezzo psichico" ogni volta che usa le sue abilità.

La premiere della stagione 3 di Legion è stata, più o meno, una vetrina di ciò di cui Switch è capace. Dopo che la mutante incontra David, la Divisione 3 fa irruzione nella casa di culto, causando pesanti vittime da entrambe le parti, compreso lo stesso David. In mezzo al caos, Switch fa un salto indietro nel tempo di un'ora nel tentativo di avvertire David della minaccia in arrivo. Quando questo non funziona, lei salta ancora più indietro, questa volta dimostrando il suo valore a David, dato che l'intera casa svanisce prima che la Divisione 3 possa presentarsi.

A questo punto della storia, David non è ancora in grado di riconoscere di aver fatto qualcosa di sbagliato, illudendosi di poter ancora sistemare tutto con Syd e la Divisione 3. David preferisce sfruttare le abilità di Switch - combinate con le sue - nel tentativo di "sistemare" le cose in qualche modo. Da parte sua, Switch non sembra sapere con che tipo di persona ha a che fare, e quando lo farà, potrebbe essere troppo tardi.

L'importanza di Switch per la stagione 3 di Legion

L'inserimento di un personaggio così forte nell'ultima stagione denota coraggio da parte degli showrunner. Switch, infatti, finirà quasi certamente per giocare un ruolo chiave nella conclusione dello show. Ci sono tantissime possibilità di come David possa sfruttarla e sembra certo che la Divisione 3 alla fine cercherà di portarla dalla sua parte. Come dice Farouk verso la fine del primo episodio di Legion 3, è essenzialmente impossibile fermare David se ha un viaggiatore del tempo che può avvertirlo di qualsiasi minaccia in arrivo.

Switch ancora non sa esattamente in cosa si è cacciata a questo punto della storia e potrebbe alla fine rendersi conto che sta lavorando con un mostro. Non è escluso che la stessa Switch possa avere un piano, sconosciuto al pubblico, per il quale sarà lei a sfruttare David. Legion, del resto, ci ha insegnato che nulla è da dare per scontato.

Viaggiando nel tempo, le possibilità sono infinite e la serie potrebbe chiudersi in modi inimmaginabili, per il bene o il male dell'una e dell'altra fazione. Non si sa ancora se Switch possa, per esempio, incastrare in un loop temporale le sue vittime. E non si sa in che modo David possa sfruttare ancora di più le capacità della nuova mutante, soprattutto se combinate con le sue da telepate.

Le differenze con il fumetto

Nei fumetti Marvel, Switch è un personaggio cattivo minore di nome Devon Alomar. Lui - sì, nel fumetto Switch è un uomo - è un membro di The Hellions, un team di adolescenti gestito dall'organizzazione di New York conosciuta come Hellfire Club. Gli Hellion sono l'antitesi degli studenti più giovani e a modo della scuola di Charles Xavier.

Nei fumetti, Switch (che nella foto che potete vedere qui sopra è il primo dalla vostra destra), non solo è di sesso diverso, ma ha anche poteri diversi: può riuscire a scambiare la sua mente con quella di un'altra persona. Questo effetto permette che la sua mente sia nel corpo della vittima e viceversa.

Il personaggio di Devon Alomar è apparso per la prima volta nel fumetto X-Force numero 87 nel febbraio del 1999.

L'appuntamento con il nuovo episodio di Legion è fissato per mercoledì 10 luglio alle ore 21, in prima TV assoluta su FOX!