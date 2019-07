Nintendo Switch Lite è ufficiale: ecco la console ridotta erede di 3DS

Videogames

di Stefania Sperandio - 10/07/2019 16:38

Dopo mesi di speculazioni e voci di corridoio, è arrivata l'ufficialità: Nintendo ha presentato Nintendo Switch Lite, edizione ridotta della sua console pensata per il gioco fuori casa.

Da qualche mese si inseguivano voci di corridoio che parlavano di una possibile versione mini di Nintendo Switch, la popolare console della compagnia di Kyoto nota per la sua natura di ibrida, utilizzabile sia collegata al televisore che fuori casa. Nelle scorse ore l'azienda giapponese ha confermato le previsioni, presentando ufficialmente Nintendo Switch Lite.

Come Switch, ma solo portatile

La nuova piattaforma, spiega Nintendo, condividerà la stessa libreria di videogiochi di Switch (a patto che supportino il gioco in modalità portatile), affiancando la sorella maggiore per offrire ai consumatori la possibilità di scegliere la console più adatta alle loro esigenze.

HD Nintendo Nintendo Switch Lite nelle tre colorazioni di lancio

Se, quindi, Switch consente l'utilizzo collegata a un televisore, poggiata sul suo supporto con i Joy-Con staccati o in modalità portatile, Switch Lite si concentrerà unicamente su quest'ultimo aspetto. Per questo motivo, non consentirà di estrarre i controller, che sono invece fissati al corpo della console.

La piattaforma, ci svela il sito ufficiale italiano del produttore giapponese, avrà un touchscreen da 5,5 pollici, più piccolo rispetto ai 6,2 pollici del modello originale. In compenso, per favorire il gioco fuori casa, la batteria durerà fino a 7 ore (secondo il sito ufficiale USA), contro il massimo di 6 ore dell'edizione standard della console. Si tratta di dati ovviamente influenzati dal gioco in esecuzione: in caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ad esempio, l'autonomia è di 3 ore per Nintendo Switch e di 4 ore per Nintendo Switch Lite.

Nintendo non ha ancora confermato quale sarà il prezzo per l'Italia, mentre sappiamo che negli Stati Uniti la console sarà venduta a 199,99 dollari. La normale Nintendo Switch ha invece un costo di listino di 299,99 dollari (329 euro in Italia). L'appuntamento nei negozi è già fissato per il 20 settembre 2019 in tre colorazioni: giallo, grigio e turchese.

HD Nintendo Nintendo vuole fare in modo che, in base alle loro esigenze, i giocatori scelgano tra Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

Una speciale edizione per i fan di Pokémon

La saga Pokémon ha riscosso enorme successo su Nintendo 3DS e, essendo Nintendo Switch Lite intenzionata ad attirare a sé il mercato di coloro che giocavano sulla vecchia portatile, il produttore ha pensato di firmare una speciale edizione dedicata a Pokémon Spada e Scudo.

Il prossimo gioco della saga, in uscita il 15 novembre, proporrà i due nuovi leggendari Zacian e Zamazenta: proprio loro sono i protagonisti di una livrea da collezione di Nintendo Switch Lite, che sarà disponibile nei negozi dall'8 novembre allo stesso costo di listino delle colorazioni normali.

HD Nintendo La speciale livrea di Nintendo Switch Lite dedicata a Pokémon Spada e Scudo

Questa edizione di Switch Lite si presenterà con i dettagli dei controller in ciano e magenta, in tinta con i due Pokémon leggendari. Il retro sarà invece impreziosito dalle illustrazioni a loro dedicate.

Nintendo Switch Lite vuole imporsi sul mercato delle console portatili dove, da quando Sony ha interrotto la produzione di PlayStation Vita ritenendo di non poter competere con smartphone e tablet, la compagnia di Kyoto ha regnato indisturbata. Considerando il fisiologico rallentamento delle vendite di 3DS, starà ora alla nuova variante di Switch far divertire i videogiocatori anche fuori casa – in attesa di scoprire quanto questo costerà ai portafogli dei giocatori europei.