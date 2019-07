Cinema

di Marcello Paolillo - 10/07/2019 09:53 | aggiornato 10/07/2019 09:58

Stando a un'indiscrezione resa nota dal giornalista Richard Rushfield, se Spider-Man: Far From Home non raggiungerà il miliardo di dollari di incasso potrebbe saltare l'accordo tra Marvel e Sony circa i diritti di sfruttamento del personaggio.

0 condivisioni

Spider-Man: Far From Home è la seconda avventura da solista dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland, ultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Lo scorso 8 luglio il film ha superato i 395 milioni di dollari durante i suoi primi 10 giorni di programmazione negli Stati Uniti, avvicinandosi così ai 600 milioni complessivi in tutto il mondo. Ora, come riportato da SlashFilm, sembra che una clausola del contratto tra Marvel Studios e Sony Pictures relativo alla detenzione dei diritti del personaggio (stipulato nel 2015) sia legata a doppio filo proprio ai risultati al botteghino internazionale della pellicola di Jon Watts.

Il giornalista Richard Rushfield, nella newsletter nota come The Ankler, ha svelato che "l'accordo originale Sony/Marvel sulla co-produzione dei film prevedeva che se uno dei due progetti su Spidey avesse raggiunto o superato il miliardo di dollari, allora Marvel avrebbe potuto supervisionare anche un terzo film. In caso contrario, il pieno controllo sarebbe tornato in mano a Sony".

Rushfield è un insider del settore piuttosto affidabile per quanto riguarda le informazioni provenienti da Hollywood, incluso il fatto che la fonte di queste indiscrezioni è stata definita come 'qualcuno di molto importante e ben informato'.

Nonostante la notizia non sia stata confermata dai vertici delle due compagnie, Far From Home sta in ogni caso procedendo a gonfie vele ai botteghini dei vari mercati internazionali, ragion per cui non sembra impossibile che il traguardo del miliardo venga toccato nel giro di poche settimane.

Spider-Man: Far From Home è previsto nelle sale italiane a partire dalla giornata di oggi, 10 luglio 2019.

Nel cast, oltre a Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man, troviamo anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Jake Gyllenhaal (Mysterio).