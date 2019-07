Spider-Man: Far From Home, le scene post-credit del film (e cosa significano)

Attenzione! Possibili spoiler!

Nella prima scena extra di Spider-Man: Far From Home Tom Holland e Zendaya interpretano Peter e MJ nei panni dei neofidanzati. I due hanno appuntamento per le strade di New York per un'esperienza emozionante: il ragazzo porta la giovane a fare un giro tra i grattacieli, tenendola in braccio mentre volano a rotta di collo tra gli edifici, sorretti solo dalle ragnatele di lui. Proprio quando i due stanno per salutarsi, da un grande schermo posto nei pressi dell'ingresso della metropolitana comincia ad andare in onda un telegiornale con un'edizione straordinaria.

Viene mostrato un filmato degli ultimi istanti di vita di Mysterio. Dopo averlo smascherato, Spider-Man è riuscito a riprendere il controllo dei droni lasciatigli in eredità da Tony Stark, sventando la messa in scena mortale che Quentin aveva messo su per accreditarsi come eroe terrestre e guadagnare la fiducia della gente. Il filmato però è manomesso e mostra una realtà differente: Mysterio sostiene che Spider-Man abbia utilizzato i potenti droni per attaccarlo perché ha preso possesso delle tecnologie di Tony Stark. Poco prima di venire ucciso dall'Uomo Ragno nella versione ritoccata del filmato, Mysterio fa una dichiarazione shock. Peter Parker è Spider-Man. In un cerchio ideale con le ultime parole di Iron Man ("Io sono Iron Man") in Endgame, l'identità di Peter è svelata al mondo.

HD Sony Mysterio svela a tutto il mondo l'identità di Spider-Man nella prima scena extra

Un altro colpo di scena si annida nello stesso spezzone. Infatti a commentare la notizia esaltando l'operato di Mysterio e condannando Spider-Man, c'è nientemeno che J. Jonah Jameson. Il "capo" storico di Spider-Man e direttore del Daily Bugle è diventato il commentatore di una testata conservatrice e dispensatrice di acidi commenti politici, qualcosa di molto simile alle pagine riconducibili alla corrente alt!right. Il risultato è un geniale colpo di mano che cala ancor di più il film nell'attualità contemporanea. Far From Home è un film che racconta la manipolazione dei media e delle aspettative del pubblico, prendendo ancora una volta come metafora il ruolo del supereroe.

Le sorprese però non sono finite qui: a interpretare il personaggio c'è di nuovo J. K. Simmons, che già lo aveva impersonato nella prima trilogia di Sam Raimi ed era apparso brevemente anche nel ciclo di Amazing Spider-Man! Difficile immaginare che dopo questo ritorno non compaia anche in futuro per osteggiare Peter Parker.