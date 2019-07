Attenzione! Possibili spoiler!

L'ultima avventura dei piccoli e grandi eroi di Hawkins si è conclusa lasciando in sospeso molte questioni. Jim Hopper è morto (almeno, così pare), i Byers con Undici hanno lasciato la città e la ragazzina ha perso i suoi poteri. Ma è soprattutto la scena post-credit che ha rimescolato le carte. Come fanno i russi ad avere un Demogorgone? E chi è il prigioniero che chiamano "l'americano"?

È davvero poco credibile che Stranger Things finisca senza riannodare tanti fili e rispondere a simili domande. E infatti, i Duffer Brothers hanno dichiarato di essere pronti per la stagione 4.

In una intervista con Entertainment Weekly, i due hanno spiegato di avere iniziato a parlare con gli sceneggiatori per essere sicuri di prendere la direzione giusta. Al momento, esisterebbe uno scheletro della trama, mentre i dettagli sarebbero tutti da decidere:

Non sappiamo molto, ma conosciamo i fatti a grandi linee. [...] Adesso dobbiamo riempire gli spazi tra quelle linee con i dettagli. Ci entusiasma parecchio pensare a dove può condurre potenzialmente la storia.

Ross Duffer ha rivelato che i nuovi episodi segneranno un ulteriore sviluppo della serie:

Come ho già detto, ci saranno grandi differenze con l'ultima stagione. Ma penso che sia la cosa giusta da fare e che sarà eccitante.

Matt Duffer è sceso più nel dettaglio, anticipando un probabile cambiamento... geografico:

Una delle novità maggiori è che [la serie, n.d.r.] si espanderà. Ma non necessariamente in termini di spettacolarità ed effetti speciali. Bensì, nel senso di portare gli eventi al di fuori di Hawkins.

Il trasloco dei Byers e di Undici potrebbe essere una (necessaria) ragione del cambiamento. Ma come scrive EW, l'azione potrebbe spostarsi ancora più lontano, ovvero in Russia. Ross Duffer è stato cauto in merito, ma alcune sue parole sembrerebbero avvalorare l'ipotesi:

Supponendo che ci sia una stagione 4, la domanda su chi è 'l'americano' e cosa stanno facendo [i russi, n.d.r.] con un Demogorgone ovviamente è una anticipazione. È chiaro che sono cose che giocheranno un ruolo cruciale in una ipotetica stagione 4.

D'altra parte, se ci sarà una stagione 4 (...), il produttore esecutivo Shawn Levy ha assicurato che risponderà a tutte le questioni lasciate in sospeso:

Senza dubbio, la stagione 3 termina con diverse storyline separate le une dalle altre. E se ci sarà una stagione 4, credo che vedremo esplorarle tutte.

L'osservazione di Levy conduce inevitabilmente a un'altra domanda. Se i nuovi episodi riannoderanno tutti i fili, la stagione 4 di Stranger Things sarà l'ultima?

In passato, sia David Harbour che i Duffer Brothers hanno dichiarato che la serie si sarebbe conclusa in un arco di 4 o 5 stagioni. E a quanto pare, la prima opzione sarebbe quella corretta, anche se inizialmente era la seconda.

L'informazione è stata raccolta da Christian Bone di We Got This Covered da una "fonte molto affidabile":

Netflix ha intenzione di chiudere la serie con la stagione 4. Ci è stato detto che, inizialmente, l'idea era di arrivare alla stagione 5, cosa che conferma le dichiarazioni dei produttori. Ma adesso, tutto sembra indicare che finirà con il prossimo ciclo di episodi.

HD Getty Images Il cast di giovani attori di Stranger Things sta crescendo in fretta

Secondo l'autore, sarebbero almeno due le buone ragioni dietro a una simile decisione. La prima riguarda il fatto che l'asticella si sta spostando sempre più verso l'alto:

In Stranger Things 3, il Mind Flayer ha attaccato Hawkins in carne e ossa ed è coinvolto il governo russo. Devono per forza spingersi oltre, giusto? Il finale di stagione ha anche messo alla prova i nostri eroi in un modo dal quale difficilmente si riprenderanno del tutto. Non ultimo, c'è da mettere in conto la morte apparente di Hopper.

La seconda riguarda l'età del cast: