Agents of S.H.I.E.L.D. 6, le connessioni con l'MCU

Attenzione! Possibili spoiler!

Spider-Man: Far From Home è l'ultimo film Marvel Studios in uscita nei cinema (in Italia dal 10 luglio 2019). Nel lungometraggio con Tom Holland (nei panni di Spider-Man / Peter Parker) sembra che il Messico sia un posto di rilievo per la presenza degli Elementali nel film.

Come stabilito in un episodio precedente di Agents of S.H.I.E.L.D., gli alieni conosciuti come Shrike - o almeno il loro misterioso creatore, che Sarge dice essere un dio - sembrano essere stati sulla Terra prima. Il dottor Benson li ha collegati al termine Inca "Pachakutiq", che ha tradotto come "la morte di tutto". Questo legame con gli Inca è chiaramente importante, dato che Benson si è diretto in Messico per verificarlo.

FOX Il Dottor Benson in Agents of S.H.I.E.L.D.

E il Messico, curiosamente, sembra essere un luogo importante anche in Spider-Man: Far From Home. Nell'anteprima mostrata nella riedizione al cinema di Avengers: Endgame è incluso un filmato di apertura proprio di Spider-Man: Far From Home e questo conferma che due Elementali si manifestano nella remota città messicana di Ixtenco. Questo è uno dei comuni più poveri e meno popolati dello stato messicano di Tlaxcala, ma in realtà è molto importante nella storia messicana. In generale si ritiene che Ixtenco sia stato insediato per la prima volta nel periodo classico, secoli prima che gli Inca stabilissero il loro dominio in quella zona.