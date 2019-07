Amazon sta sviluppando un MMO dedicato a Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli: Bryan Cogman di Game of Thrones consulente per la serie?

La serie TV dedicata a Il Signore degli Anelli dovrebbe debuttare nel corso del 2021 . Potrebbe essere legittimo attendersi un concomitante esordio del videogioco, con i due prodotti che potrebbero così godere l'uno della popolarità dell'altro, ma per ora si tratta solo di supposizioni, in attesa di conferme ufficiali.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su contenuti, meccaniche di gameplay o sulla possibile data d'uscita. È stato però confermato che il gioco arriverà gratis sia su PC che su console, anche se non è stato precisato quali.

Il gioco sarà ambientato molti anni prima delle vicende de Il Signore degli Anelli e consentirà agli utenti di scoprire scenari, personaggi e creature mai visti prima, il tutto in un mondo condiviso online da vivere in multiplayer. Quella di un prequel è la stessa idea dietro alla scrittura della serie TV, che sarà però scollegata dagli eventi che saranno raccontati dal videogioco, ha già precisato Amazon.

Amazon ha deciso di investire in modo importante per portare l'universo de Il Signore degli Anelli non solo davanti ai fan delle serie TV , ma anche davanti ai videogiocatori. Il gigante del retail, attraverso i suoi Amazon Game Studios, sta infatti affiancando la software house Athlon Games nei lavori su un MMO free-to-play dedicato al franchise.

Il gigante Amazon continua a investire su Il Signore degli Anelli: in corso i lavori per rendere l'opera di J. R. R. Tolkien un videogioco di massa online.

