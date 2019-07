Berni e il Giovane Faraone, il trailer del film al Giffoni Film Festival

La pellicola, come anticipato, arriverà nei cinema italiani il 20 luglio e resterà in programmazione fino al 22 luglio.

La trama ruota intorno a un ragazzo di tremila anni di nome Ram (Jacopo Barzaghi), discendente della grande dinastia di faraoni Ramsete, che all'improvviso si ritrova nel caos del mondo contemporaneo. A risvegliare la giovane mummia per sbaglio è Berenice (Emily De Meyer), figlia di una ricercatrice di un Museo Egizio, che vive la sua adolescenza nel disagio di non sentirsi mai al posto giusto.

Le riprese si sono svolte principalmente all'interno del Museo Egizio di Torino , tra il Tempio rupestre di Ellesija e la Galleria dei Re, ma anche nel Collegio San Giuseppe, nell'Istituto di Riposo per la Vecchiaia e in alcune ville private di Torino e Moncalieri.

Prodotta da Piero Crispino per 3Zero2 in collaborazione con The Walt Disney Company Italia e Film Commission Torino Piemonte, la pellicola sarà disponibile nelle sale italiane dal 20 al 22 luglio .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok