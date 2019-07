Curiosità

di Rina Zamarra - 11/07/2019 08:46 | aggiornato 11/07/2019 08:50

Burger King mette alla prova i propri clienti svedesi: dovranno indovinare se il panino del loro menu 50/50 è farcito con un hamburger di verdure o di carne.

Gli svedesi amanti degli hamburger americani avranno presto un rompicapo da risolvere. Ordinando un menu 50/50 in un ristorante Burger King si ritroveranno alle prese con una domanda amletica: l’hamburger è di carne o di verdure? Già, perché la catena americana ha deciso di proporre ai suoi clienti svedesi un menu con sorpresa.

Dopo il lancio dell’Impossible Whopper vegetale in 59 ristoranti dell’area di St. Louis, ora tocca alla Svezia. Ordinando il menu 50/50, i clienti potranno trovare nella loro scatola un Rebel Whopper vegetale oppure un Rebel Chicken King a base vegetale o anche le versioni carnivore di entrambi i panini.

L’aspetto degli hamburger sarà identico, indipendentemente dalla presenza o meno di carne, e gli addetti non chiariranno ai clienti se si tratta di un menu vegetariano oppure no.

Come faranno allora gli svedesi a scoprire cosa stanno mangiando? Dovranno fotografare il loro panino e usare l’app del Burger King. In questo modo, potranno sapere esattamente cosa stanno per mangiare.

Daniel Schröder, direttore marketing di Burger King Svezia, ha dichiarato a proposito dell’iniziativa:

Siamo orgogliosi del fatto che i nostri hamburger vegetali siano indistinguibili da quelli di carne. Con il menu 50/50 speriamo che più persone vogliano provarli. E speriamo che si divertano nel cercare di capire quale hamburger stanno mangiando!

L’iniziativa non dovrebbe essere circoscritta solo alla Svezia. Probabilmente, il menu 50/50 arriverà anche in altre nazioni europee. Intanto in Gran Bretagna e in Svezia ha già debuttato un panino senza hamburger di carne e ripieno di formaggio halloumi, tipico dell’isola di Cipro.

