Eclissi di Luna il 16 luglio 2019: tutte le informazioni

È chiaro che va considerato il fattore meteorologico, in tutto questo. In presenza di nuvole, l'evento astronomico sarà difficilmente visibile, ma al momento le condizioni meteo dovrebbero favorirne la visione.

Diversamente da quella solare, che richiede diapositive oscurate e filtri per essere osservata senza subire danni alla vista, l'eclissi di Luna si può tranquillamente ammirare a occhio nudo : è consigliabile godersi il fenomeno in luoghi lontani dalle luci elettriche e, possibilmente, elevati.

Lo spettacolo avrà inizio intorno alle 18:42, ma sarà ben visibile dalle 21:00. Il picco è previsto per le 23:30 . La parte oscurata dal cono d'ombra della Terra oscillerà tra il 55 e il 70%, vale a dire che il "nostro satellite" sarà coperto per circa due terzi.

