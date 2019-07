Falcon & The Winter Soldier, la serie sarà scritta dallo sceneggiatore di John Wick

In Spider-Man: Far From Home doveva esserci anche Falcon come nuovo Capitan America

La serie su Falcon &The Winter Soldier, curata da Malcom Spellman (Empire), debutterà nel mese di agosto del 2020 . Le riprese prenderanno invece il via dal mese di ottobre 2019 e la produzione si terrà principalmente ad Atlanta, in Georgia.

Ricordiamo in ogni caso che Disney ha in lavorazione anche una serie TV dedicata al personaggio di Occhio di Falco , una incentrata sulla coppia di Wanda Maximoff e Visione ( WandaVision ) e infine una serie dedicata al personaggio di Loki , con Tom Hiddleston atteso nuovamente nei panni del Dio dell'Inganno (nonché fratello di Thor).

Il portale The Wrap ha ora reso noto in anteprima che Marvel Studios avrebbe fatto salire a bordo del progetto anche Derek Kolstad , sceneggiatore della saga cinematografica di John Wick (con protagonista Keanu Reeves), il quale sarà chiamato a scrivere le nuove avventure televisive di Falcon e Soldato d'Inverno.

