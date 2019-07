Ghostbusters 2020, due volti nuovi nel cast

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 11/07/2019 11:27 | aggiornato 11/07/2019 11:32

Il cast di Ghostbusters 2020 si fa sempre più giovane!

1 condivisione

Il regista Jason Reitman sta continuando a lavorare al nuovo Ghostbusters. Mentre l'inizio delle riprese è imminente, Reitman sta scegliendo il cast che darà vita e continuità a un franchise di culto ma che, di fatto, è fermo ai successi dei primi due film degli anni '80 diretti dal padre Ivan.

Dopo il singolare video annuncio dell'ingaggio di Paul Rudd (attore ormai di fama mondiale, grazie al successo di Avengers: Endgame), il sito americano Variety riporta che i giovanissimi attori Celeste O’Connor e Logan Kim sono entrati a far parte del cast del nuovo Ghostbusters (GB20). O'Connor e Kim, si aggiungono ai già confermati volti nuovi Finn Wolfhard, Carrie Coon e Mckenna Grace, oltre al già citato Paul Rudd.

A proposito dell'ingaggio di Celeste O’Connor e Logan Kim, Jason Reitman ha dichiarato:

Celeste e Logan hanno un grande talento e siamo davvero felici di poter contare su di loro per GB20.

Chi sono Celeste O’Connor e Logan Kim?

O'Connor è nata il 2 dicembre 1998 a Nairobi in Kenya ed è stata cresciuta a Baltimora (Maryland). Ghostbusters 2020 sarà il suo primo importante film, dopo aver recitato in soli tre lungometraggi, tra cui Selah and the spades, presentato al Sundance Film Festival a gennaio 2019.

Con Ghostbusters 2020, Kim (la cui età non è stata resa pubblica) invece debutterà per la prima volta sul grande schermo.

Per entrambi gli attori non sono stati rivelati i ruoli che avranno nel film. Si delinea, però una scelta ben precisa di proporre al pubblico un cast molto giovane, in grado di conquistare i più piccoli. Per i fan adulti, Jason Reitman ha più volte detto che il suo Ghostbusters sarà "una lettera d'amore ai film originali". Anche se è già stata confermata la connessione, non è ancora ben chiaro come questo nuovo film si ambienterà nello stesso universo del Ghostbusters del 1984.

Le riprese del film

Ghostbusters 2020 (titolo provvisorio) sarà nei cinema americani dal 10 luglio 2020. Il regista e sceneggiatore Jason Reitman è attualmente a Calgary (una città in Alberta, Canada), probabilmente per prepararsi alle riprese, il cui inizio è previsto entro il mese di luglio 2019.

A conferma del fatto che Reitman si trovi a Calgary, ci sono due post su Instagram dello stesso regista:

Il testo che accompagna queste immagini non dà, però alcun indizio sul film.

Una fiera con giostre, spettacoli e tanta gente sembra proprio adatta per un'infestazione ectoplasmatica!