Gundam vs Hello Kitty: un secondo episodio per il folle crossover

Il crossover tra Gundam ed Hello Kitty continua con un secondo episodio atto a festeggiare gli anniversari dei due franchise.

No, non si tratta di un pesce d'aprile arrivato in ritardo. Gundam ed Hello Kitty si sfideranno seriamente in un improbabile anime crossover, per il momento composto da alcuni miniepisodi come quello mostrato nel video.

L'evento crossover celebra gli anniversari di entrambi i milionari franchise: quest'anno Gundam compie infatti 40 anni, mentre Hello Kitty è giunta al suo 45esimo anno.

Sanrio sta festeggiando l'importante anniversario di Mobile Suit Gundam in grande stile, facendo uscire nuove serie e realizzando inedite collaborazioni, tra cui questa con Hello Kitty.

Il nuovo video rappresenta il secondo cortometraggio di questa improbabile sfida e si intitola Meguriai (incontro per caso). Il primo episodio era uscito a ridosso dello scorso primo aprile, cosa che aveva fatto pensare a tutti che fosse un semplice scherzo di Sanrio per omaggiare gli anniversari di questi due franchise, ma ben presto la portata di questo crossover ha fatto capire a tutti che l'azienda giapponese faceva sul serio.

Il video al momento è disponibile solo in lingua giapponese, e prosegue dal primo episodio con l'incontro tra Amuro Rei a bordo del suo Gundam con Hello Kitty a bordo del "Kitty White". La tenera gattina prova a convincere il giovane Amuro a fermare le battaglie e interrompere la guerra, così che possano andare tutti d'accordo, ma il protagonista della serie robotica non è convinto delle parole della gattina. I due vengono interrotti quando le forze di Zeon attaccano.

Per conoscere il proseguimento di questa folle storia dovremo aspettare un eventuale terzo episodio, di cui ancora non si è parlato, ma che, giunti a questo punto è molto probabile che si farà.

Cosa ne pensate di questo crossover? Non vedete l'ora del prossimo episodio?

