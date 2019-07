Hakuna Matata, la clip della nuova versione ne Il Re Leone

Cinema

di Giacinta Carnevale - 11/07/2019 14:34 | aggiornato 11/07/2019 14:38

Durante lo show di Jimmy Kimmel, l'attore Donald Glover ha presentato in anteprima una clip de Il Re Leone con la nuova versione della famosa canzone Hakuna Matata.

1 condivisione

Disney ha rilasciato online una clip in lingua originale de Il Re Leone, il live-action diretto da Jon Favreau in uscita negli USA il 19 luglio, che ci mostra la nuova versione di Hakuna Matata, uno dei brani più iconici del classico d'animazione del 1994.

Tutti ricorderete la famosa scena in cui il simpatico duo formato da Timon e Pumbaa intona questa canzone per spiegare ad un giovane Simba la loro filosofia di vita, ossia quella di vivere senza pensieri perché è l'unico modo per essere liberi e felici.

Il filmato, dove i personaggi appaiono molto fotorealistici grazie alla tecnologia in CGI, è stato mostrato in anteprima da Donald Glover, la voce originale di Simba adulto, durante il noto show televisivo di Jimmy Kimmel in cui il cantante e attore afroamericano si è presentato travestito da leone.

Nella clip possiamo così ascoltare l'esibizione canora di Glover insieme a Billy Eichner e Seth Rogen - che danno voce rispettivamente a Timon e Pumbaa. Di solito gli attori quando devono doppiare o registrare un brano, sono da soli con il regista e il fonico.

Il trio formato da Glover, Rogen ed Eichner invece si è spesso ritrovato a registrare insieme in studio, dando vita a performance improvvisate ed uniche. A raccontarlo, in una recente intervista rilasciata a Variety, sono stati proprio i due doppiatori di Timon e Pumbaa. Ecco le parole di Rogen:

In realtà eravamo insieme, era molto diverso e lo puoi capire guardando il film. Il nostro rapporto è incredibilmente naturale e ci divertiamo molto l'un l'altro in un modo che non sarebbe stato possibile se non fossimo stati effettivamente presenti sulla scena. Stranamente è una delle performance più naturali che abbia mai fatto. E sono un facocero.

La pensa allo stesso modo anche Billy Eichner che ha dichiarato:

È stata una bella trasformazione. Seth ha assolutamente ragione. Di solito, o a causa della logistica o degli orari delle persone, registri la tua parte separate dagli altri doppiatori, modificandola solo in post-produzione. In questo film siamo stati spesso insieme, anche nelle scene di Hakuna Matata con Donald Glover. Tutto questo ci ha permesso di dare sfoggio alle nostre abilità di improvvisazione.

Diretto da Jon Favreau e scritto da Jeff Nathanson, la pellicola vanta un cast stellare di doppiatori dove figurano Donald Glover, nel ruolo di Simba adulto, Beyoncé, come Nala, James Earl Jones, come Mufasa, Chiwetel Ejiofor, come Scar, Alfre Woodard, come Sarabi, John Oliver, come Zazu, John Kani, come Rafiki, Billy Eichner e Seth Rogen, come Timon e Pumbaa.

Il Re Leone arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto 2019.

Cosa ne pensate della clip della nuova versione di Hakuna Matata?

Via: Comicbook.