Il multiverso nel MCU esiste ed è stato annunciato anni fa, rivela Kevin Feige

Attenzione! Possibili spoiler!

Nella bugia di Mysterio c'è qualcosa di vero

Bisogna ammetterlo, il Mysterio descritto nei trailer di Spider-Man: Far From Home non era per nulla credibile, almeno agli occhi dei fan dell'intero mondo immaginario Marvel (non solo cinematografico) e delle sue dinamiche. Il potente illusionista alleato di Spider-Man e addirittura suo nuovo mentore dopo la dipartita di Tony Stark? No, impossibile.

Durante gli oltre 120 minuti di Spider-Man: Far From Home Quentin Beck mente su più fronti, anche sulle sue origini e quindi sul Multiverso. Ma le bugie dell'illusionista non devono trarre in inganno, altri universi esistono davvero nel MCU ed è la più attendibile delle fonti a confermalo, Kevin Feige.

Intervistato da Fandango, il presidente dei Marvel Studios - rispondendo ad una domanda sulle menzogne di Mysterio - ha confermato che il Multiverso esiste ed è stato annunciato già in Doctor Strange, nel 2016:

Mysterio era un bugiardo, ma ciò non significa che non vedremo mai il Multiverso nel MCU. Voglio dire, in Doctor Strange sentiamo l'Antico parlare del Multiverso, quindi abbiamo già confermato la sua esistenza.

HD Marvel Studios L'esistenza del Multiverso è stata annunciata nel 2016, in Doctor Strange

Feige si rifersce alla scena in Nepal, quando Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) incontra l'Antico (Tilda Swinton) e quest'ultimo dichiara:

Chi è lei in questo multiverso, Mr. Strange?

E se ciò non bastasse, durante l'addestramento di colui che diventerà poi il potente Doctor Strange, l'Antico spiega che i suoi poteri derivano 'da altre dimensioni del multiverso'.

Le prove a sostegno dell'esistenza del Multiverso nel MCU sono inconfutabili. L'hype creato dai trailer di Far From Home è stato stroncato da Mysterio, ma prima o poi il concetto delle realtà parallele sarà ufficialmente introdotto.