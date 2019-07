IT: Capitolo Due, nuove immagini e dettagli prima del Comic-Con

Cinema

di Simona Vitale - 11/07/2019 14:16 | aggiornato 11/07/2019 14:20

In attesa di essere tra i protagonisti del Comic-Con di San Diego 2019, ecco alcune nuove immagini e info su IT: Capitolo Due, seconda parte dell'adattamento cinematografico del noto best seller di Stephen King.

3 condivisioni

In attesa di vederlo come uno dei film protagonisti del Comic-Con di San Diego (in programma dal 18 al 21 luglio nella cittadina statunitense), IT: Capitolo Due, diretto come il primo film da Andy Muschietti, si è guadagnato ben due copertine del noto magazine statunitense Entertainment Weekly.

La pellicola, in particolare, verrà presentata a San Diego durante la serata di ScareDiego (dedicata alle novità horror) e proprio in questa occasione verranno distribuite per le strade nei pressi del centro congressi copie della nota rivista.

Ecco la prima copertina, condivisa su Twitter dall'account ufficiale del film:

If IT ever comes back. We'll come back too. https://t.co/SrLK4N7cNd #ITMovie — IT Chapter Two 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) July 10, 2019

E la seconda:

Killer clowns are no joke: Inside the battle between Pennywise and the Losers in '#ITMovie Chapter Two' https://t.co/m677B6MQh9 — Entertainment Weekly (@EW) July 10, 2019

A ben guardare, sovrapponendo le due immagini otteniamo un'unica copertina che raffigura, oltre ai protagonisti di IT: Capitolo Due, il noto e terrificante palloncino rosso che avverte l'imminente arrivo del mostruoso Pennywise...

Things aren’t always what they seem. 🎈Watch to get the full picture.



Our special #ComicCon bonus issue featuring '#ITMovie Chapter Two' will be distributed throughout the weekend in San Diego: https://t.co/fnRkdNVoll pic.twitter.com/gln8mtpu02 — Entertainment Weekly (@EW) July 10, 2019

Grazie alla versione online di Entertainment Weekly possiamo anche gustarci un paio di nuove immagini provenienti direttamente dall'attesissimo film, una delle quali è stata condivisa anche da Jessica Chastain sul proprio account Twitter.

In questa prima immagine vediamo tre dei Perdenti adulti estremamente spaventati (per opera, presumbilmente, di Pennywise)...

The Losers' Club reunites in exclusive photos from '#ITMovie Chapter Two' https://t.co/6HMxuhyRd3 — Entertainment Weekly (@EW) July 10, 2019

La Chastain ha invece condiviso una foto che immortala una vera e propria "assemblea" dei Perdenti, pronti a combattere (sperando di sconfiggerlo una volta e per tutte) IT, risvegliatosi dopo un lungo sonno di 27 anni.

IT: Capitolo Due, tratto dalla seconda parte del best seller omonimo di Stephen King, è collocato temporalmente 27 anni dopo gli eventi del primo film. I Perdenti sono oramai adulti e alle prese ognuno con diversi problemi. Decidono di tornare a Derry in virtù di una promessa fatta dopo aver temporaneamente sconfitto Pennywise: sarebbero tornati nella loro cittadina natale se il mostro fosse tornato in cerca di vendetta, provando a sconfiggerlo definitivamente e mettendo così la parola fine al terrore che li accompagna sin dall'adolescenza.

Gli attori che hanno interpretato i giovani Perdenti del primo film erano quasi tutti sconosciuti, a parte Finn Wolfhard che è anche uno dei protagonisti della nota serie TV Stranger Things. Anche il giovane Jackson Robert Scott (interprete del piccolo e sfortunato Georgie Denbrough) è stato recentemente visto nel film The Prodigy - Il figlio del male.

Questo secondo film vanta invece un cast d'eccezione tra cui la già citata Jessica Chastain, che interpreta Beverly, Bill Hader nei panni di Richie, James Ransone, nei panni della versione adulta del malaticcio Eddie e James McAvoy nel ruolo di Bill, che ha perso suo fratello minore, Georgie, nella prima pellicola. Ancora Jay Ryan panni di Ben, Andy Bean in quelli di Stanley e Isaiah Mustafa (Shadow hunters) come Mike, l'unico membro del Club dei Perdenti rimasto a Derry dove lavora come bibliotecario.

Mike è l'unico dei Perdenti, inoltre, a ricordare cosa sia accaduto durante la loro infanzia: sconfiggere Pennywise e mettere fine all'oscurità che aleggia su Derry è per lui una vera e propria missione. Gli altri, invece, hanno smarrito i propri ricordi e traumi legati a Derry e a Pennywise, come se una volta allontanati dalla cittadina "succedesse qualcosa che fa in modo da far dimenticare quanto lì è accaduto, sostiene James McAvoy.

Sarà proprio Mike a riunire i Perdenti a Derry per tentare di distruggere per sempre Pennywise, molto più arrabbiato e terrificante che nel primo capitolo della storia. Il pagliaccio più inquietante del cinema sarà interpretato nuovamente da Bill Skarsgård, esaltato da pubblico e critica per la sua straordinaria interpretazione del mostro.

Riuscirà IT: Capitolo Due a bissare il successo del precedente film? Per scoprirlo dovremo attendere ancora diverse settimane. Il film arriverà nelle sale italiane il 5 settembre 2019.