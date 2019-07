La star di Scandal Tony Goldwyn si unisce al cast di Lovecraft Country di HBO

Scritto da Misha Green (che vestirà anche il doppio ruolo di showrunner e produttrice esecutiva) e basato sul romanzo del 2016 di Matt Ruff , Lovecraft Country narra la storia di Atticus Freeman (Majors) e della sua unione con l'amica Letitia (Smollett-Bell) e lo zio George (Vance) per intraprendere un viaggio attraverso l' America degli anni '50 in cerca del padre scomparso. Inizia, quindi una lotta per sopravvivere e superare sia le minacce razziste dell'America bianca che i terrificanti mostri tipici di un libro di H. P. Lovecraft .

