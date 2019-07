Legion, il creatore Noah Hawley spiega la scelta dell'interprete del Professor X

Il debutto del Professor X nella terza e ultima stagione di Legion avverrà nel terzo episodio, che andrà in onda in prima TV assoluta su FOX, mercoledì 17 luglio alle ore 21.00: impossibile perderlo!

Mi sono sentito come se avessimo stabilito la nostra realtà alternativa qui su Legion, che sia il 1964 o il futuro... Penso di aver pensato che il giovane Xavier fosse in realtà più coerente con la linea temporale. Ma c'è qualcosa in David, se David incontra suo padre e suo padre ha la sua età, penso che ci sia qualcosa di interessante.

Noah Hawley ha spiegato che, mentre avevano considerato di assumere Patrick Stewart , che ha interpretato il vecchio Professor X nei film degli X-Men targati 20th Century Fox e aveva espresso interesse per il ruolo nella serie TV, hanno infine deciso che Legion aveva messo in gioco la propria realtà alternativa e voleva una versione più giovane del personaggio.

