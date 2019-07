LightSail 2, le prime foto della Terra dalla vela solare

L'obiettivo della missione è quello di dimostrare quanto sia efficiente la propulsione spaziale basata sulla luce del Sole: se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, la vela potrebbe essere considerata la soluzione ideale per viaggiare all'interno del sistema solare , in quanto consentirebbe di realizzare veicoli spaziali privi di carburante e quindi più leggeri. LightSail 2, con circa 32 metri quadrati di vela, è stata portata in orbita dal razzo Falcon Heavy di SpaceX, un viaggio durato sette giorni.

