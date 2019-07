Cinema

I fratelli Russo lasciano presagire l'arrivo di novità in casa Marvel al prossimo San Diego Comic-Con.

Il Marvel Cinematic Universe è appena giunto alla conclusione della terza fase con l'arrivo, dal 10 luglio, di Spider-Man: Far From Home, film considerato come il giusto epilogo per quanto è avvenuto in Avengers: Endgame. Dopo l'arrivo del nuovo Spider-Man però il MCU è attualmente avvolto nel mistero per quanto riguarda il suo futuro.

Sappiamo tramite rumor e qualche leak che sono in lavorazione diversi film, come un prequel dedicato al personaggio di Vedova Nera, Guardiani della Galassia 3, con il ritorno di James Gunn alla regia, e dei probabili sequel per Doctor Strange, Black Panther e Captain Marvel. Nonostante questo non c'è ancora una data d'uscita confermata o una roadmap della quarta fase dedicata ai supereroi Marvel al cinema.

Anche se all'inizio si era detto che Marvel Studios non sarebbe stata presente al San Diego Comic-Con, è stato da poco confermato che invece ci sarà una presentazione a loro dedicata. La cosa più interessante è che i fratelli Russo, che avevano annunciato il loro temporaneo allontanamento dal MCU dopo Avengers: Endgame, stanno lasciando qualche teaser sul loro Twitter dedicato a questa presentazione.

Nel loro tweet si possono notare due componenti fondamentali: una data, il 19 luglio 2019, e un audio da un vecchio panel dei fratelli Russo a un vecchio Comic-Con.

In particolare l'audio è preso dalla presentazione del 2017, sempre al San Diego Comic-Con, in cui era stato mostrato un primo footage di Avengers: Infinity War. D'altronde pare che la presenza dei due registi sia confermata anche per quest'anno.

Scavando nel passato recente di Marvel Studios, spunta fuori una dichiarazione dello stesso Kevin Feige in cui affermava che, l'unica ragione per cui Marvel sarebbe andata nella Hall H della convention sarebbe stata quando "avrebbe avuto un sacco di cose da presentare".

Non resta dunque che aspettare l'arrivo del San Diego Comic-Con, che si svolgerà dal 18 al 21 luglio, quindi circa una settimana d'attesa per sperare di sapere qualcosa in più sui piani futuri di Marvel Studios.

Marvel avrà comunque un'altra occasione a breve nel caso dovesse decidere di non rivelare troppo durante il Comic-Con. Ad agosto infatti, ci sarà la D23 Expo nella città di Anaheim, un'evento organizzato da Disney, in cui di solito vengono rivelate grandi novità sui progetti futuri dell'azienda. Dunque potrebbe anche esserci l'eventualità che a San Diego potremo vedere un antipasto di quello che ci sarà poi alla D23 il prossimo mese.

Per ingannare l'attesa al cinema è ancora possibile vedere sia Avengers: Endgame, nella sua versione estesa, che il nuovissimo Spider-Man: Far From Home, che ci presenta l'ultima storia della terza fase del MCU. Voi li avete già visti entrambi?

