Perché aspettare la presentazione? Ecco il Samsung Galaxy Note 10

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 11/07/2019 12:31 | aggiornato 11/07/2019 12:34

Samsung presenterà ufficialmente il Galaxy Note 10 il 7 agosto, ma il dispositivo è stato già svelato dal solito leak. Design full screen, foro sul display e tripla fotocamera per il prossimo phablet del colosso tech.

1 condivisione

La data fissata da Samsung per la presentazione del Galaxy Note 10 è il 7 agosto ma, quasi come se ormai fosse una tradizione, non c'è bisogno di attendere l'evento per scoprire il nuovo dispositivo. Un leak ha infatti svelato il design del prossimo phablet del colosso sud-coreano a meno di un mese dall'annuncio.

Le immagini giungono da fonti che a suon di anticipazioni hanno acquisito una certa credibilità, ovvero WinFuture e Ishan Agarwal di MySmartPrice, e rivelano un dispositivo che - almeno in termini estetici - fa dell'ottimizzazione il suo punto forte. Il Galaxy Note 10, salvo sorprese, avrà un display da circa 6.3 pollici che occuperà quasi totalmente la parte anteriore, con i bordi ridotti ai minimi termini e un foro per la fotocamera anteriore non particolarmente ingombrante. A differenza della serie Galaxy S10, quest'ultimo è posizionato al centro della parte superiore del pannello, non nell'angolo in alto a destra.

HD WinFuture Samsung punta sull'ottimizzazione con il Galaxy Note 10

La scocca posteriore ospita la tripla fotocamera orientata verticalmente ma non un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali (che dovrebbe essere integrato nel display). Altro assente è il pulsante laterale per richiamare l'assistente Bixby. Immancabile invece la S Pen, lo storico alleato dei dispositivi della serie Galaxy Note.

WinFuture Tripla fotocamera per il Samsung Galaxy Note 10

Quello delle immagini per la stampa dovrebbe essere la versione base del dispositivo, ma sono attese anche le varianti Pro (o Plus) e 5G con display da 6.75 pollici.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 2, 2019

Sarà davvero così il Galaxy Note 10? Non ci resta che attendere il 7 agosto per scoprirlo.