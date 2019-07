Picard: nuovo poster per lo spinoff di Star Trek con Patrick Stewart

TV News

Patrick Stewart sta per indossare di nuovo i panni di Jean-Luc Picard, il personaggio che l'ha reso una delle icone di Star Trek. Ecco il nuovo poster di Star Trek: Picard, in cui il protagonista è affiancato da una presenza inattesa...

L'attesa è sempre più spasmodica: Picard, il nuovo spinoff di Star Trek dedicato al Capitano interpretato da Patrick Stewart in The Next Generation e nei film successivi, ha un nuovo poster.

Dopo il primo poster e il primo teaser, che ci mostravano Jean-Luc Picard nella sua vita dopo la Flotta Stellare, è arrivato un poster nuovo con un'altra presenza.

Si tratta di una cane, evidentemente il fedele amico di Picard, che probabilmente lo affiancherà anche nella sua nuova avventura.

Non è la prima volta che il migliore amico dell'uomo è protagonista di una serie trek: certamente ricorderete Porthos, il beagle del Capitano Archer in Enterprise, così come Mollie, la setter inglese del Capitano Janeway in Voyager, non presente sulla nave ma oggetto di tante conversazioni e ricordi da parte della donna sul ponte di comando.

Pensata affinché i tempi coincidano fra l'età reale dell'attore che lo interpreta e il personaggio di Picard (visto al cinema l'ultima volta nel 2002, in Star Trek - La nemesi).

Sono quindi passati 17 anni sia per Patrick Stewart che per il suo personaggio, una delle icone trek più amate di sempre.

Scopriremo per quale motivo e in che modo Picard tornerà ad avere a che fare con questioni "spaziali" non appena Star Trek: Picard sarà disponibile (su CBS All Access negli USA e su Netflix in Gran Bretagna, in base a quanto confermato finora).

Nel frattempo, ricordiamo gli altri membri del cast, pronti ad affiancare il protagonista in un nuovo capitolo della sua vita.

La serie su Picard, firmata da Alex Kurtzman e Bryan Fuller, ha infatti arruolato la sempre brava Alison Pill (The Newsroom, American Horror Story: Cult), Santiago Cabrera (Big Little Lies), al timone della nuova nave comandata da Picard nella serie, Michelle Hurd (Blindspot), ufficiale della Flotta Stellare con un passato nell'intelligence e un presente molto difficile, Harry Treadway (Penny Dreadful), Isa Briones (L'assassinio di Gianni Versace) e il giovane Evan Evagora (Secret City, Fantasy-Island).

La trama di Star Trek: Picard viene mantenuta segreta in tutti i modi possibili: l'unica certezza è che si tratterà di un sequel diretto sulla vita del protagonista e che, ovviamente, Picard tornerà a bordo di una nave stellare.

Magari insieme al suo cane, che abbiamo appena conosciuto...